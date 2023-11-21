Нардеп пытался подкупить руководителя Государственного агентства восстановления — НАБУ

Действующий народный депутат хотел подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами (в эквиваленте – 50 тыс долл).

Нардеп хотел дать взятку топ-чиновнику

21 ноября НАБУ и САП задержали народного депутата Украины, намеревавшегося подкупить руководителя Государственного агентства восстановления.

Об этом НАБУ сообщили в Facebook.

Важный день для Украины. НАБУ и САП разоблачили ряд преступлений, связанных с восстановлением Украины. Поделиться

Народный депутат разоблачен на попытке подкупа топ-чиновника биткоинами. Поделиться

СМИ имеют версию, что это нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, который пытался подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.

Народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике, предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс долл США. Поделиться

В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры (университета). Поделиться

После выделения средств из фонда на криптокошелек должностного лица поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс долл США.

Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать. Поделиться

Продолжаются следственные действия. Поделиться

Взятка командующему ОСУВ "Одесса": что известно

Правоохранители задержали бизнесмена, который хотел подкупить командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса". В настоящее время этот пост занимает Эдуард Москалев.

Предприниматель предложил командующему ОСУВ "Одесса" взятку в 200 тыс грн, чтобы тот выдал специальное распоряжение для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Однако Москалев обратился к стражам порядка. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Командующий, как говорят в НАБУ и САП, способствовал разоблачению этого преступления.

Предварительная квалификация действий предпринимателя – ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.