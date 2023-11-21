Нардеп пытался подкупить руководителя Государственного агентства восстановления — НАБУ

Действующий народный депутат хотел подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами (в эквиваленте – 50 тыс долл).
Нардеп хотел дать взятку топ-чиновнику
21 ноября НАБУ и САП задержали народного депутата Украины, намеревавшегося подкупить руководителя Государственного агентства восстановления.
Об этом НАБУ сообщили в Facebook.
СМИ имеют версию, что это нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, который пытался подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
После выделения средств из фонда на криптокошелек должностного лица поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс долл США.
Взятка командующему ОСУВ "Одесса": что известно
Правоохранители задержали бизнесмена, который хотел подкупить командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса". В настоящее время этот пост занимает Эдуард Москалев.
Предприниматель предложил командующему ОСУВ "Одесса" взятку в 200 тыс грн, чтобы тот выдал специальное распоряжение для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.
Однако Москалев обратился к стражам порядка. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Командующий, как говорят в НАБУ и САП, способствовал разоблачению этого преступления.
Предварительная квалификация действий предпринимателя – ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
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