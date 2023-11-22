Суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку
Категорія
Україна
Дата публікації

Суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку

Юрій Щиголя

Вищий антикорупційний суд вирішив обрати запобіжний захід екс-главі Державної служби спеціального зв'язку Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою.

Юрію Щиголю обрали запобіжний захід

Суд також надав Щиголю можливість внести заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

Прокурор під час засідання розповів, що у підозрюваного знайшли 1,2 мільйона доларів та ще 6,9 біткоїна (270 тисяч доларів) на криптогаманці. А також виявили 72 тисячі доларів та 82 тисячі євро готівкою.

Справа Щиголя

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що українські правоохоронці викрили злочинну схему, в якій було задіяно керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень.

За даними правоохоронців, Щиголь та Жора розробили схему заволодіння державними коштами разом з власником групи компаній.

Для цього вони залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили щоб забезпечити їх перемогу.

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