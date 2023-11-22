Суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд решил избрать меру пресечения экс-главе Государственной службы специальной связи Юрию Щиголю в виде содержания под стражей.

Юрию Щиголю избрали меру пресечения

Суд также предоставил Щиголю возможность внести залог в размере 50 миллионов гривен.

Прокурор во время заседания рассказал, что у подозреваемого нашли 1,2 миллиона долларов и еще 6,9 биткоина (270 тысяч долларов) на криптогаманке. А также обнаружили 72 тысячи долларов и 82 тысячи евро наличными.

Дело Щиголя

Напомним, несколько дней назад стало известно, что украинские правоохранители разоблачили преступную схему, в которой было задействовано руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щигол и его заместитель Виктор Жор подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен.

По данным правоохранителей, Щиголь и Жора разработали схему завладения государственными средствами вместе с владельцем группы компаний.

Для этого они привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.