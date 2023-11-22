Суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи
Категория
Украина
Дата публикации

Суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи

Юрий Щиголя
Читати українською

Высший антикоррупционный суд решил избрать меру пресечения экс-главе Государственной службы специальной связи Юрию Щиголю в виде содержания под стражей.

Юрию Щиголю избрали меру пресечения

Суд также предоставил Щиголю возможность внести залог в размере 50 миллионов гривен.

Прокурор во время заседания рассказал, что у подозреваемого нашли 1,2 миллиона долларов и еще 6,9 биткоина (270 тысяч долларов) на криптогаманке. А также обнаружили 72 тысячи долларов и 82 тысячи евро наличными.

Дело Щиголя

Напомним, несколько дней назад стало известно, что украинские правоохранители разоблачили преступную схему, в которой было задействовано руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щигол и его заместитель Виктор Жор подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен.

По данным правоохранителей, Щиголь и Жора разработали схему завладения государственными средствами вместе с владельцем группы компаний.

Для этого они привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Коломойский получил от суда новую меру пресечения
Коломойский получил от суда новую меру пресечения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Подозреваемый во взяточничестве мэр Сум Лысенко получил меру пресечения
ВАКС
Меру Сум избрана мера пресечения
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому — видео
ГБР
Александр Дубинский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.