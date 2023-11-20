Уряд звільнив голову Держспецзвʼязку та його заступника. Їх підозрюють в розкраданні 62 млн грн

Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Голову Держспецзвʼязку та його заступника звільнили з посад

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про звільнення Щиголя та його заступника.

Виконувати обов’язки Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України тимчасово буде Дмитро Маковський.

Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру керівникам Держспецзв’язку.

Їх підозрюють в заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн. У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб.

Злочин кваліфікували за статтею ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата і привласнення майна). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про зловживання коштами в Держспецзв’язку

Розслідування встановило, що службові особи Держспецзв’язку, зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 62 млн грн.

У 2021 році Держспецзв’язку закупило засоби інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Переможцем закупівлі визначено компанію підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю. Поширити

САП зазначає, що за умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 млн грн. Тоді як реальна вартість ПЗ становила 223 млн грн.

62 млн грн різниці учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб розподілити між членами організованої групи.