Правительство уволило главу Госспецсвязи и его заместителя. Их подозревают в хищении 62 млн грн

Кабинет министров Украины уволил с должности главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жора.

Главу Госспецсвязи и его заместителя уволили с должностей

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил об увольнении Щиголя и его заместителя.

Исполнять обязанности Главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины будет временно Дмитрий Маковский.

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении руководителям Госспецсвязи.

Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн. В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы в составе 6 человек.

Преступление квалифицировали по статье ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход и присвоение имущества). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о злоупотреблении средствами в Госспецсвязи

Расследование установило, что должностные лица Госспецсвязи, злоупотребляя служебным положением и действуя в составе организованной группы, завладели бюджетными средствами на общую сумму более 62 млн. грн.

В 2021 году Госспецсвязи закупило средства информатизации, предназначенные для создания системы защищенных реестров данных.

Победителем закупки определена компания подконтрольная организатору преступной организации, которая поставила программное обеспечение ГП «Украинские специальные системы», относящееся к сфере Госспецсвязи, по завышенной стоимости. Поделиться

САП отмечает, что по условиям договоров на поставку соответствующего ПО и услуг государственное общество перечислило в 2021-2022 годах более 285 млн. грн. В то время как реальная стоимость ПО составила 223 млн грн.

62 млн. грн. разницы участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом, чтобы распределить между членами организованной группы.