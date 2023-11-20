Правительство уволило главу Госспецсвязи и его заместителя. Их подозревают в хищении 62 млн грн

Кабинет министров Украины уволил с должности главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жора.
Главу Госспецсвязи и его заместителя уволили с должностей
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил об увольнении Щиголя и его заместителя.
Исполнять обязанности Главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины будет временно Дмитрий Маковский.
В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении руководителям Госспецсвязи.
Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн. В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы в составе 6 человек.
Преступление квалифицировали по статье ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход и присвоение имущества). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что известно о злоупотреблении средствами в Госспецсвязи
Расследование установило, что должностные лица Госспецсвязи, злоупотребляя служебным положением и действуя в составе организованной группы, завладели бюджетными средствами на общую сумму более 62 млн. грн.
В 2021 году Госспецсвязи закупило средства информатизации, предназначенные для создания системы защищенных реестров данных.
САП отмечает, что по условиям договоров на поставку соответствующего ПО и услуг государственное общество перечислило в 2021-2022 годах более 285 млн. грн. В то время как реальная стоимость ПО составила 223 млн грн.
62 млн. грн. разницы участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом, чтобы распределить между членами организованной группы.
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