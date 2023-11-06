СБУ разоблачила бывшего заместителя Министра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн

Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя Министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы.

Что известно о задержании заместителя Министра обороны Украины

Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн.

По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Какое наказание ждет фигурантов

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю Министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику – бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.