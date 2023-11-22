Дело об отмывании денег. Крупнейшая криптовалютная биржа мира выплатит штраф в 4,3 млрд долл

Прокуратура назвала это дело одним из величайших корпоративных наказаний в истории США. Глава Binance Чанпен Чжао лично заплатит 50 млн долл из общего штрафа в 4,3 млрд долл.

Криптобиржа нарушила законы США

Глава Binance Чанпен Чжао ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег в рамках урегулирования на сумму 4,3 млрд долл. Это позволит завершить многолетнее расследование по крупнейшей в мире криптовалютной бирже.

Об этом сообщает Reuters.

Соглашение, по которому Чжао лично заплатит 50 млн долл, было названо прокуратурой как одно из крупнейших корпоративных наказаний в истории США. Это еще один удар по криптоиндустрии сразу после недавнего осуждения основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида за мошенничество.

Однако для Чжао это хороший результат: его огромное состояние осталось нетронутым, а его доля в Binance, бирже, которую он основал в 2017 году, также сохранится.

Binance нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкции и не сообщила о более чем 100 тысячах подозрительных транзакций с террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и ИГИЛ, заявили власти.

По их словам, биржа также никогда не сообщала о транзакциях с веб-сайтами, посвященными продаже материалов о сексуальном насилии над детьми, и являлась одним из крупнейших получателей доходов от программ-требителей.

Binance облегчила преступникам перемещение украденных средств и незаконных доходов на свои биржи, – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. – Binance также сделала больше, чем просто не выполнила федеральный закон. Она притворилась, что придерживается. Поделиться

Министерство юстиции, ведущее переговоры об урегулировании с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством финансов, добивается для Чжао 18-месячного заключения – максимального срока, предложенного федеральными правилами, сообщает New York Times.

CFTC обвинила бывшего директора Binance по соблюдению нормативных требований Сэмюэла Лима.

Binance выплатит 1,81 млрд долл в течение 15 месяцев, а также еще 2,51 млрд долл в рамках соглашения, заявили прокуроры.

Чжао сохранит свою долю в Binance

Чжао, миллиардер, родился в Китае и переехал в Канаду в возрасте 12 лет. Он признал себя виновным в суде Сиэтла.

Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance, – заявил Чжао в соцсетях после объявления об урегулировании. – Я знаю, что это правильный поступок. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучшее для нашего сообщества, для Binance и для меня. Поделиться

В то время как власти уже много лет расследуют Чжао и Binance, уход Чжао знаменует собой драматическое событие для одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии и Binance. Соглашение поднимает вопрос о будущем криптовалютной биржи.

Ричард Тенг, давний руководитель Binance, займет пост Binance, сообщил Чжао в своем посту.

Эти резолюции признают ответственность нашей компании за исторические уголовные нарушения и позволяют нашей компании перевернуть страницу, говорится в заявлении Binance. Поделиться

По данным Forbes, состояние Чжао составляет 10,2 млрд дол.

Binance находится под пристальным вниманием Министерства юстиции, по крайней мере, с 2018 года, и это лишь одна из ряда юридических проблем, с которыми она сталкивается в Соединенных Штатах.

В марте CFTC выдвинула обвинения против Binance, заявив, что она не реализовала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег для выявления и предотвращения финансирования терроризма.

Основанная в Шанхае в 2017 году, Binance находится в центре мировой криптоиндустрии. По данным поставщика данных CryptoCompare, основная биржа Binance.com в прошлом году проработала сделки на сумму около 23 трлн дол.