Нож в спину. Крупнейшая криптобиржа в мире не будет работать с российским рублем

Представители Binance предупредили о прекращении поддержки фиатных депозитов в рублях от 15 ноября. В этой связи гражданам РФ дали время до 31 января 2024 года, чтобы вывести свои средства.

С рублем никто не хочет иметь дела

Крупнейшая по показателю рыночного оборота криптовалютная биржа Binance решила отказаться от работы с российским рублем. Таким образом, граждане РФ больше не смогут выводить из-за этой площадки свою национальную валюту.

Представители торговой площадки предупредили о прекращении поддержки фиатных депозитов в рублях от 15 ноября. В этой связи гражданам страны-агрессора дали время до 31 января 2024 года, чтобы вывести свои средства через фиатных партнеров компании или обменять их на криптовалюту через внутрибиржевые инструменты.

Кроме того, пользователи смогут без комиссии перевести рубли на криптобиржу CommEX, по которой Binance продала свой бизнес в России после выхода из этой страны. Что произойдет с деньгами, которые не будут выведены к отведенной дате, не указывается.

Binance уходит из РФ

Решение уйти из РФ было принято Binance в сентябре на фоне международного давления в связи с полномасштабной агрессией российской армии по отношению к Украине. В ряде крупнейших стран мира, включая США, возбудили уголовные дела по крупнейшей криптобирже, обвинив ее среди прочего в нарушении режима санкций и помощи россиянам обойти международные финансовые ограничения.

В этой связи с начала 2023 года компанию покинули ряд топ-менеджеров, включая верхушку ее российского подразделения. В частности, подал в отставку генеральный директор "дочки" Binance в РФ Владимир Меркис.

Из-за резкого падения объемов торгов на Binance в октябре 46-летний основатель и генеральный директор компании Чанпен Чжао потерял почти 12 млрд. своего капитала только за сутки. Впрочем, имея 12,6 млрд долл. на своем счету, он сохранил свое место у сотни самых богатых людей планеты.