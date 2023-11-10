Ніж у спину. Найбільша криптобіржа у світі не працюватиме з російським рублем

Представники Binance попередили про припинення підтримки фіатних депозитів у рублях від 15 листопада. У зв'язку з цим громадянам РФ дали час до 31 січня 2024 року, щоб вивести свої кошти.

З рублем ніхто не хоче мати справи

Найбільша за показником ринкового обороту криптовалютна біржа Binance вирішила відмовитись від роботи з російським рублем. Таким чином, громадяни РФ більше не зможуть виводити через цей майданчик свою національну валюту.

Представники торгового майданчика попередили про припинення підтримки фіатних депозитів у рублях від 15 листопада. У зв'язку з цим громадянам країни-агресора дали час до 31 січня 2024 року, щоб вивести свої кошти через фіатних партнерів компанії або обміняти їх на криптовалюту через внутрішньобіржові інструменти.

Крім того, користувачі зможуть без комісії перевести рублі на криптобіржу CommEX, якою Binance продала свій бізнес у Росії після виходу з цієї країни. Що станеться з грошима, які не будуть виведені до відведеної дати час, не вказується.

Binance йде з РФ

Рішення піти з РФ було ухвалено Binance у вересні на тлі міжнародного тиску у зв'язку з повномасштабною агресією російської армії щодо України. У низці найбільших країн світу, включаючи США, порушили кримінальні справи щодо найбільшої криптобіржі, звинувативши її серед іншого в порушенні режиму санкцій та допомоги росіянам обійти міжнародні фінансові обмеження.

У зв'язку з цим від початку 2023 року компанію залишили низку топ-менеджерів, включно із верхівкою її російського підрозділу. Зокрема, подав у відставку генеральний директор "дочки" Binance у РФ Володимир Меркіс.

Через різке падіння обсягів торгів на Binance у жовтні 46-річний засновник та генеральний директор компанії Чанпен Чжао втратив майже 12 млрд свого капіталу лише за добу. Втім, маючи 12,6 млрд дол на своєму рахунку, він зберіг своє місце у сотні найбагатших людей планети.