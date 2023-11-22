Справа про відмивання грошей. Найбільша криптовалютна біржа світу виплатить штраф у 4,3 млрд дол
Категорія
Економіка
Дата публікації

Справа про відмивання грошей. Найбільша криптовалютна біржа світу виплатить штраф у 4,3 млрд дол

Бінанс Коїн
Джерело:  Reuters

Прокуратура назвала цю справу одним з найбільших корпоративних покарань в історії США. Глава Binance Чанпен Чжао особисто заплатить 50 млн дол з загального штрафу у 4,3 млрд дол.

Криптобіржа порушила закони США

Глава Binance Чанпен Чжао пішов у відставку і визнав себе винним у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках врегулювання на суму 4,3 млрд дол. Це дозволить завершити багаторічне розслідування щодо найбільшої у світі криптовалютної біржі.

Про це повідомляє Reuters.

Угода, за якою Чжао особисто заплатить 50 млн дол, була названа прокуратурою як одне з найбільших корпоративних покарань в історії США. Це ще один удар по криптоіндустрії відразу після недавнього засудження засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда за шахрайство.

Проте для Чжао це добрий результат: його величезні статки залишилися недоторканими, а його частка в Binance, біржі, яку він заснував у 2017 році, також збережеться.

Binance порушила закони США про боротьбу з відмиванням грошей і санкції і не повідомила про більш ніж 100 тисяч підозрілих транзакцій з терористичними угрупованнями, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та ІДІЛ, заявила влада.

За їх словами, біржа також ніколи не повідомляла про транзакції з веб-сайтами, присвяченими продажу матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, і була одним із найбільших отримувачів доходів від програм-вимагачів.

Binance полегшила злочинцям переміщення вкрадених коштів та незаконних доходів на свої біржі, – заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд. – Binance також зробила більше, ніж просто не виконала федеральний закон. Вона вдала, що дотримується.

Міністерство юстиції, яке вело переговори про врегулювання з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) та Міністерством фінансів, домагається для Чжао 18-місячного ув'язнення – максимального терміну, запропонованого федеральними правилами, повідомляє New York Times.

CFTC звинуватила колишнього директора Binance з дотримання нормативних вимог Семюела Ліма.

Binance виплатить 1,81 млрд дол протягом 15 місяців, а також ще 2,51 млрд дол у рамках угоди, заявили прокурори.

Чжао збереже свою частку в Binance

Чжао, мільярдер, народився в Китаї та переїхав до Канади у віці 12 років. Він визнав себе винним у суді Сієтла.

Сьогодні я пішов з посади генерального директора Binance, – заявив Чжао в соцмережах після оголошення про врегулювання. – Я знаю, що це правильний вчинок. Я робив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це краще для нашої спільноти, для Binance і для мене.

У той час як влада вже багато років розслідує Чжао і Binance, відхід Чжао знаменує собою драматичну подію для однієї з найвпливовіших постатей у криптоіндустрії та для Binance. Угода порушує питання про майбутнє криптовалютної біржі.

Річард Тенг, давній керівник Binance, обійме пост Binance, повідомив Чжао у своєму посту.

Ці резолюції визнають відповідальність нашої компанії за історичні кримінальні порушення та дозволяють нашій компанії перевернути сторінку, – йдеться у заяві Binance.

За даними Forbes, статки Чжао становить 10,2 млрд дол.

Binance знаходиться під пильною увагою Міністерства юстиції принаймні з 2018 року, і це лише одна з низки юридичних проблем, з якими вона стикається у Сполучених Штатах.

У березні CFTC висунула звинувачення проти Binance, заявивши, що вона не реалізувала ефективну програму боротьби з відмиванням грошей для виявлення та запобігання фінансуванню тероризму.

Заснована в Шанхаї у 2017 році, Binance знаходиться у центрі світової криптоіндустрії. За даними постачальника даних CryptoCompare, основна біржа Binance.com минулого року опрацювала угоди на суму близько 23 трлн дол.

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