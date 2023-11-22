Справа про відмивання грошей. Найбільша криптовалютна біржа світу виплатить штраф у 4,3 млрд дол

Прокуратура назвала цю справу одним з найбільших корпоративних покарань в історії США. Глава Binance Чанпен Чжао особисто заплатить 50 млн дол з загального штрафу у 4,3 млрд дол.
Криптобіржа порушила закони США
Глава Binance Чанпен Чжао пішов у відставку і визнав себе винним у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках врегулювання на суму 4,3 млрд дол. Це дозволить завершити багаторічне розслідування щодо найбільшої у світі криптовалютної біржі.
Про це повідомляє Reuters.
Угода, за якою Чжао особисто заплатить 50 млн дол, була названа прокуратурою як одне з найбільших корпоративних покарань в історії США. Це ще один удар по криптоіндустрії відразу після недавнього засудження засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда за шахрайство.
Проте для Чжао це добрий результат: його величезні статки залишилися недоторканими, а його частка в Binance, біржі, яку він заснував у 2017 році, також збережеться.
Binance порушила закони США про боротьбу з відмиванням грошей і санкції і не повідомила про більш ніж 100 тисяч підозрілих транзакцій з терористичними угрупованнями, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та ІДІЛ, заявила влада.
За їх словами, біржа також ніколи не повідомляла про транзакції з веб-сайтами, присвяченими продажу матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, і була одним із найбільших отримувачів доходів від програм-вимагачів.
Міністерство юстиції, яке вело переговори про врегулювання з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) та Міністерством фінансів, домагається для Чжао 18-місячного ув'язнення – максимального терміну, запропонованого федеральними правилами, повідомляє New York Times.
CFTC звинуватила колишнього директора Binance з дотримання нормативних вимог Семюела Ліма.
Binance виплатить 1,81 млрд дол протягом 15 місяців, а також ще 2,51 млрд дол у рамках угоди, заявили прокурори.
Чжао збереже свою частку в Binance
Чжао, мільярдер, народився в Китаї та переїхав до Канади у віці 12 років. Він визнав себе винним у суді Сієтла.
У той час як влада вже багато років розслідує Чжао і Binance, відхід Чжао знаменує собою драматичну подію для однієї з найвпливовіших постатей у криптоіндустрії та для Binance. Угода порушує питання про майбутнє криптовалютної біржі.
Річард Тенг, давній керівник Binance, обійме пост Binance, повідомив Чжао у своєму посту.
За даними Forbes, статки Чжао становить 10,2 млрд дол.
Binance знаходиться під пильною увагою Міністерства юстиції принаймні з 2018 року, і це лише одна з низки юридичних проблем, з якими вона стикається у Сполучених Штатах.
У березні CFTC висунула звинувачення проти Binance, заявивши, що вона не реалізувала ефективну програму боротьби з відмиванням грошей для виявлення та запобігання фінансуванню тероризму.
Заснована в Шанхаї у 2017 році, Binance знаходиться у центрі світової криптоіндустрії. За даними постачальника даних CryptoCompare, основна біржа Binance.com минулого року опрацювала угоди на суму близько 23 трлн дол.
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