Дело Князева. Эксглаве Верховного Суда снова уменьшили залог и оставили под стражей
Категория
Украина
Дата публикации

Дело Князева. Эксглаве Верховного Суда снова уменьшили залог и оставили под стражей

САП
Всеволод Князев
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Высший антикоррупционный суд оставил эксглаву Верховного Суда Всеволода Князева под стражей еще на 2 месяца, в то же время уменьшив ему залог на 10 млн грн - с 45 до 35 млн грн.

Князева оставили под стражей на два месяца

САП сообщила, что 11 октября следователь судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Главе Верховного Суда.

Также суд уменьшил Князеву размер залога с 45 млн. грн. до 35 млн. грн.

Он будет находиться в СИЗО до 9 декабря. Если за него внесут залог на подозреваемого, будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Завершено следствие по делу Князева

Действия экспредседателя Верховного суда квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, что Председатель ВС и адвокат были разоблачены "на горячем" во время получения второго транша взятки в 450 тысяч долларов. В общей сложности следователи задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов.

Следствие установило, что в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний.

18 лет спустя бывшие акционеры компаний обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде.

В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл., чтобы тот передал деньги Князеву за нужное решение.

19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.

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