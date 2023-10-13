Дело Князева. Эксглаве Верховного Суда снова уменьшили залог и оставили под стражей

Высший антикоррупционный суд оставил эксглаву Верховного Суда Всеволода Князева под стражей еще на 2 месяца, в то же время уменьшив ему залог на 10 млн грн - с 45 до 35 млн грн.
Князева оставили под стражей на два месяца
САП сообщила, что 11 октября следователь судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Главе Верховного Суда.
Также суд уменьшил Князеву размер залога с 45 млн. грн. до 35 млн. грн.
Он будет находиться в СИЗО до 9 декабря. Если за него внесут залог на подозреваемого, будет возложен ряд процессуальных обязанностей.
Завершено следствие по делу Князева
Действия экспредседателя Верховного суда квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним, что Председатель ВС и адвокат были разоблачены "на горячем" во время получения второго транша взятки в 450 тысяч долларов. В общей сложности следователи задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов.
Следствие установило, что в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний.
18 лет спустя бывшие акционеры компаний обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.
Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде.
В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл., чтобы тот передал деньги Князеву за нужное решение.
19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.
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