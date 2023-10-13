Справа Князєва. Ексголові Верховного Суду знову зменшили заставу і залишили під вартою

Вищий антикорупційний суд залишив ексоголову Верховного Суду Всеволода Князєва під вартою ще на 2 місяці, водночас зменшивши йому заставу на 10 млн грн — з 45 до 35 млн грн.

Князєва залишили під вартою на два місяці

САП повідомила, що 11 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду.

Також суд зменшив Князєву розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.

Він перебуватиме в СІЗО до 9 грудня. Якщо за нього внесуть заставу на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Завершено слідство у справі Князєва

Дії ексголови Верховного суду кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, що Голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому” під час отримання другого траншу хабаря у 450 тисяч доларів. Загалом слідчі задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів.

Слідство встановило, що в 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній.

18 років потому колишні акціонери компаній звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді.

Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол, щоб той передав гроші Князєву за потрібне рішення.

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.