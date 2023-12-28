ГБР заявляет о подготовке масштабной медийной атаки со стороны Кремля
Категория
Украина
Дата публикации

ГБР заявляет о подготовке масштабной медийной атаки со стороны Кремля

ГБР
ГБР
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Российские спецслужбы готовят масштабную медийную спецоперацию по дискредитации работы Государственного бюро расследований.

Спецслужбы РФ готовят масштабную медийную операцию по дискредитации работы ГБР

Подозреваемые в государственной измене члены преступной организации готовят против Государственного бюро расследований масштабную медийную спецоперацию по дискредитации. По заданию спецслужб РФ они планируют распространить фейки о ходе досудебного расследования в отношении них, рассказывать о якобы политических преследованиях и т.д., говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сомнительных источников в средствах массовой информации запланировано распространение неправдивой и "искаженной" информации для нивелирования доказанных следствием фактов и доказательств.

Государственным бюро расследований совместно с СБУ была разоблачена эта преступная организация в ноябре текущего года. В ее состав входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экспрокурор.

Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Подозрение в государственной измене и участие в преступной организации получил действующий народный депутат, осуществлявший информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Его парламентскому коллеге, ныне лишенному мандата, также доложено о подозрении.

Кроме этого о подозрении сообщено бывшему прокурору и двум действующим работникам главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ (более известному как ГРУ).

По постановлению Печерского районного суда Киева действующему народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

Призываем доверять только официальным источникам информации, тщательно проверять факты и обязательно обращаться в государственные органы, подчеркнули в ДБР.

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