ГБР заявляет о подготовке масштабной медийной атаки со стороны Кремля

Российские спецслужбы готовят масштабную медийную спецоперацию по дискредитации работы Государственного бюро расследований.
Спецслужбы РФ готовят масштабную медийную операцию по дискредитации работы ГБР
Отмечается, что из-за сомнительных источников в средствах массовой информации запланировано распространение неправдивой и "искаженной" информации для нивелирования доказанных следствием фактов и доказательств.
Государственным бюро расследований совместно с СБУ была разоблачена эта преступная организация в ноябре текущего года. В ее состав входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экспрокурор.
Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления Украины в Европейский союз и НАТО.
Подозрение в государственной измене и участие в преступной организации получил действующий народный депутат, осуществлявший информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Его парламентскому коллеге, ныне лишенному мандата, также доложено о подозрении.
Кроме этого о подозрении сообщено бывшему прокурору и двум действующим работникам главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ (более известному как ГРУ).
По постановлению Печерского районного суда Киева действующему народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.
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