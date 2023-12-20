Украинские хакеры отомстили за Киевстар и заблокировали работу Росводоканала

Команда украинских хакеров, предположительно связанная с СБУ, атаковала и парализовала электронную сеть инфраструктуры Росводоканала в ответ на недавнюю атаку российских хакеров на Киевстар.

Что известно о последствиях атаки хакеров СБУ по инфраструктуре Росводоканала

Отмечается, что Росводоканал является крупнейшей российской частной компанией, предоставляющей услуги по водоснабжению 7 млн потребителей.

По информации представителей СБУ, кибератаку на IT-инфраструктуру "Росводоканала" совершили хакеры по группировке Blackjack при поддержке киберспециалистов Службы безопасности.

В настоящее время работа "Росводоканала" оказалась заблокированной.

Кроме этого, украинские хакеры в результате атаки зашифровали более 6 тыс. компьютеров и удалили более 50 ТВ данных.

Речь идет о внутреннем документообороте, корпоративной почте, сервисах киберзащиты, резервных копиях.

По информации источников, СБУ уже анализирует 1,5 ТВ скачанных данных "Росводоканала".

Что известно о других успешных операциях украинских хакеров

Команде украинских хакеров удалось полностью остановить работу облачного российского сервиса Битрикс 24, что повлияло на работу многих мощных российских компаний.

Среди крупных российских компаний, использующих облачный сервис Битрикс 24, в частности, Роснефть.

В результате 40% пользователей имели проблемы с доступом к СRМ-системе и другим сервисам Битрикс24.

В то же время Эстония и еще 9 стран запустили так называемый Таллиннский механизм для киберподдержки Украины в гражданской сфере.

По словам представителей МИД Эстонии, этот механизм был разработан во время первой встречи стран-участников коалиции весной этого года.

С помощью этого механизма будут систематизированы потребности Украины и соотнесены с возможностями доноров таким образом, чтобы поддержка разных стран составляла единое целое, а Украина способна была защитить себя в киберсфере.