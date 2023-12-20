Українські хакери помстились за Київстар та заблокували роботу Росводоканалу

Команда українських хакерів, ймовірно пов'язана з СБУ, атакувала та паралізувала електронну мережу інфраструктури Росводоканалу у відповідь на нещодавню атаку російських хакерів на Київстар.

Що відомо про наслідки атаки хакерів СБУ по інфраструктурі Росводоканалу

Зазначається, що “Росводоканал” є найбільшою російською приватною компанією, що надає послуги із водопостачання 7 млн споживачів.

За інформацією представників СБУ, кібератаку на IT-інфраструктуру “Росводоканалу” здійснили хакери з угруповання Blackjack за підтримки кіберфахівців Служби безпеки.

Наразі робота “Росводоканалу” виявилась заблокованою.

Окрім цього українські хакери внаслідок атаки зашифрували понад 6 тис компʼютерів та видалили більш як 50 ТБ даних.

Мова йде про нутрішній документообіг, корпоративна пошта, сервіси кіберзахисту, резервні копії.

За інформацією джерел, СБУ вже аналізує 1,5 ТБ викачаних даних “Росводоканалу”.

Що відомо про інші успішні операції українських хакерів

Команді українських хакерів вдалось повністю зупинити роботу російського хмарного сервісу Бітрікс 24, що вплинуло на роботу багатьох потужних російських компаній.

Зазначається, що серед великих російських компаній, що використовують хмарний сервіс Бітрікс 24, зокрема, Роснєфть.

У результаті 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів Бітрікс24.

У той же час Естонія та ще 9 країн запустили так званий Талліннський механізм для кіберпідтримки України у цивільній сфері.

За словами представників МЗС Естонії, це механізм був розроблений під час першої зустрічі країн-учасників коаліції навесні цього року.

За допомогою цього механізму будуть систематизовані потреби України та співвіднесені з можливостями донорів таким чином, щоб підтримка різних країн становила єдине ціле, а Україна була здатна захистити себе в кіберсфері.