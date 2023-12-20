Українські хакери зупинили російський хмарний сервіс Бітрікс 24. Які наслідки

Команді українських хакерів вдалось повністю зупинити роботу російського хмарного сервісу Бітрікс 24, що вплинуло на роботу багатьох потужних російських компаній.
Що відомо про успішну роботу українських хакерів по зупинці Бітрікс 24
Зазначається, що серед великих російських компаній, що використовують хмарний сервіс Бітрікс 24, зокрема, Роснєфть.
Що відомо про коаліцію з кіберпідтримки України
Естонія та ще 9 країн запустили так званий Талліннський механізм для кіберпідтримки України у цивільній сфері.
За словами представників МЗС Естонії, це механізм був розроблений під час першої зустрічі країн-учасників коаліції навесні цього року.
За допомогою цього механізму будуть систематизовані потреби України та співвіднесені з можливостями донорів таким чином, щоб підтримка різних країн становила єдине ціле, а Україна була здатна захистити себе в кіберсфері.
Донорами Талліннського механізму є Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, США та Велика Британія. НАТО і Європейський Союз є членами-спостерігачами у цьому механізмі.
Механізм має естонський фронт-офіс у Києві, польський бек-офіс у Варшаві та координаційну групу, яка об'єднує представників України та всіх донорів. Механізм відкритий для приєднання нових членів.
До участі в Механізмі залучені високотехнологічні компанії та неурядові організації країн-донорів.
Уряд Естонії також заявив про виділення 500 тис євро для посилення кібербезпеки України.
Талліннський механізм працює паралельно з ІТ-коаліцією, яка займається вирішенням кіберпроблем України у військовій сфері.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-