Українські хакери зупинили російський хмарний сервіс Бітрікс 24. Які наслідки

Що відомо про успішну роботу українських хакерів по зупинці Бітрікс 24

ІТ-Армія зупинила роботу Бітрікс24, у результаті 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів компанії, - йдеться у повідомленні представників Міністерства цифрової трансформації України. Поширити

Зазначається, що серед великих російських компаній, що використовують хмарний сервіс Бітрікс 24, зокрема, Роснєфть.

Що відомо про коаліцію з кіберпідтримки України

Естонія та ще 9 країн запустили так званий Талліннський механізм для кіберпідтримки України у цивільній сфері.

За словами представників МЗС Естонії, це механізм був розроблений під час першої зустрічі країн-учасників коаліції навесні цього року.

За допомогою цього механізму будуть систематизовані потреби України та співвіднесені з можливостями донорів таким чином, щоб підтримка різних країн становила єдине ціле, а Україна була здатна захистити себе в кіберсфері.

Донорами Талліннського механізму є Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, США та Велика Британія. НАТО і Європейський Союз є членами-спостерігачами у цьому механізмі.

Механізм має естонський фронт-офіс у Києві, польський бек-офіс у Варшаві та координаційну групу, яка об'єднує представників України та всіх донорів. Механізм відкритий для приєднання нових членів.

До участі в Механізмі залучені високотехнологічні компанії та неурядові організації країн-донорів.

Уряд Естонії також заявив про виділення 500 тис євро для посилення кібербезпеки України.

Талліннський механізм працює паралельно з ІТ-коаліцією, яка займається вирішенням кіберпроблем України у військовій сфері.