Украинские хакеры остановили российский облачный сервис Битрикс 24. Какие последствия

Что известно об успешной работе украинских хакеров по остановке Битрикс 24

ИТ-Армия остановила работу Битрикс24, в результате 40% пользователей испытывали проблемы с доступом к СRМ-системе и другим сервисам компании, - говорится в сообщении представителей Министерства цифровой трансформации Украины. Поделиться

Среди крупных российских компаний, использующих облачный сервис Битрикс 24, в частности, Роснефть.

Что известно о коалиции по киберподдержке Украины

Эстония и еще 9 стран запустили так называемый Таллиннский механизм для киберподдержки Украины в гражданской сфере.

По словам представителей МИД Эстонии, этот механизм был разработан во время первой встречи стран-участников коалиции весной этого года.

С помощью этого механизма будут систематизированы потребности Украины и соотнесены с возможностями доноров таким образом, чтобы поддержка разных стран составляла единое целое, а Украина способна была защитить себя в киберсфере.

Донорами Таллиннского механизма являются Эстония, Нидерланды, Канада, Польша, Франция, Швеция, Германия, Дания, США и Великобритания. НАТО и Европейский Союз в этом механизме являются членами-наблюдателями.

Механизм имеет эстонский фронт офис в Киеве, польский бэк офис в Варшаве и координационную группу, которая объединяет представителей Украины и всех доноров. Механизм открыт для присоединения новых членов.

К участию в Механизме привлечены высокотехнологичные компании и неправительственные организации стран-доноров.

Правительство Эстонии также заявило о выделении 500 тыс. евро для усиления кибербезопасности Украины.

Таллиннский механизм работает параллельно с ИТ-коалицией, которая занимается решением киберпроблем Украины в военной сфере.