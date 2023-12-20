Украинские хакеры остановили российский облачный сервис Битрикс 24. Какие последствия

Команде украинских хакеров удалось полностью остановить работу облачного российского сервиса Битрикс 24, что повлияло на работу многих мощных российских компаний.
Что известно об успешной работе украинских хакеров по остановке Битрикс 24
Среди крупных российских компаний, использующих облачный сервис Битрикс 24, в частности, Роснефть.
Что известно о коалиции по киберподдержке Украины
Эстония и еще 9 стран запустили так называемый Таллиннский механизм для киберподдержки Украины в гражданской сфере.
По словам представителей МИД Эстонии, этот механизм был разработан во время первой встречи стран-участников коалиции весной этого года.
С помощью этого механизма будут систематизированы потребности Украины и соотнесены с возможностями доноров таким образом, чтобы поддержка разных стран составляла единое целое, а Украина способна была защитить себя в киберсфере.
Донорами Таллиннского механизма являются Эстония, Нидерланды, Канада, Польша, Франция, Швеция, Германия, Дания, США и Великобритания. НАТО и Европейский Союз в этом механизме являются членами-наблюдателями.
Механизм имеет эстонский фронт офис в Киеве, польский бэк офис в Варшаве и координационную группу, которая объединяет представителей Украины и всех доноров. Механизм открыт для присоединения новых членов.
К участию в Механизме привлечены высокотехнологичные компании и неправительственные организации стран-доноров.
Правительство Эстонии также заявило о выделении 500 тыс. евро для усиления кибербезопасности Украины.
Таллиннский механизм работает параллельно с ИТ-коалицией, которая занимается решением киберпроблем Украины в военной сфере.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-