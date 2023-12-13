Как хакерам удалось сломать защиту системы "Киевстара" — заявление президента компании

Во время кибератаки злоумышленникам удалось пробить систему защиты оператора, а именно аккаунт одного из работников компании.
Хакеры сломали аккаунт сотрудника "Киевстар"
Во время вчерашней масштабной кибератаки на мобильного оператора "Киевстар" хакерам удалось сломать защиту благодаря аккаунту одного из сотрудников компании.
Об этом заявил президент компании "Киевстар" Александр Комаров в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Предприниматель отметил, что это стало причиной того, что злоумышленникам удалось пробить систему защиты оператора.
Также руководство компании уточняет, что продолжают расследовать правоохранительные органы.
Менеджмент "Киевстар" о состоянии возобновления работы оператора
CPO «Киевстар» Михаил Нестор на своей странице в Facebook в 18.20 сообщил о частичном возобновлении мобильной связи.
В настоящее время специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и SMS и надеются, что они также будут восстановлены в течение суток.
После полного восстановления и стабилизации работы сети Киевстар приступит к подготовке и предоставлению компенсаций всем абонентам и корпоративным клиентам, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании.
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