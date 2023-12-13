Украинцев предупреждают о новой схеме онлайн-мошенников после сбоя в Киевстар

В сети активизировались мошенники после масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар". Аферисты распространяют информацию от имени компании.

Мошенники активизировались после сбоя в Киевстаре

Правоохранители предупреждают, что аферисты после сбоя в "Киевстаре" аферисты начали создавать в мессенджерах фейковые боты.

Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы оператора.

Украинцев призывают не переходить по сомнительным ссылкам, а информацию получить на официальных источниках компании "Киевстар". Это можно сделать:

на официальной странице "Киевстар" в Facebook ;

на официальном портале "Киевстар";

по номеру 466 (с мобильных номеров "Киевстар");

за номером 0800300466 (из номеров других сетей Украины).

Что известно о хакерской атаке на Киевстар

Масштабный технический сбой в сети Киевстар произошел утром 12 декабря. Абоненты не могут перейти на другие операторы из-за национального роуминга, связи и интернета не работают.

Служба безопасности в тот день открыла дело по хакерской атаке на «Киевстар» по восьми статьям. По одной из версий следствия, к хакерской атаке на «Киевстар» могут быть причастны спецслужбы России. Киберспециалисты координируют усилия всех государственных учреждений, чтобы как можно быстрее восстановить сеть.

Позже выяснилось, что за атакой на «Киевстар» может стоять ГРУ РФ. Ответственность на себя взяла российская хакерская группировка «Солнцепек»

Специалисты компании работают над возобновлением других услуг, и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года.

Американские компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинскому мобильному оператору Киевстар возобновить работу после масштабной кибератаки.

Как рассказала Служба безопасности Украины, согласно предварительным расчетам 13 декабря, мобильный оператор возобновит фиксированный интернет для домохозяйств и приступит к запуску мобильной связи и интернета.

После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, получат компенсацию.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи распорядился временно заблокировали национальный роуминг для абонентов «Киевстара». Это было по запросу СБУ.

Блокировка позволит избежать перегрузки сетей других операторов. Поэтому пока абоненты не смогут переключаться на них.