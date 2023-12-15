Українців попереджають про нову схему онлайн-шахраїв після збою у Київстар

У мережі активізувалися шахраї після масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар". Аферисти поширюють інформацію від імені компанії.

Шахраї активізувалися після збою у Київстар

Правоохоронці попереджають, що аферисти після збою у "Київстарі" аферисти почали створювати у месенджерах фейкові боти.

Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи оператора.

Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію отримати на офіційних джерелах компанії "Київстар". Це можна зробити:

Що відомо про хакерську атаку на Київстар

Масштабний технічний збій у мережі «Київстар» стався вранці 12 грудня. Абоненти не можуть перейти на інші оператори через національний роумінг, звʼязок та інтернет не працюють.

Служба безпеки в той день відкрила справу щодо хакерської атаки на «Київстар» за вісьмома статтями. За однією з версій слідства, до хакерської атаки на «Київстар» можуть бути причетні спецслужби рф. Кіберфахівці координують зусилля всіх державних установ, щоб якнайшвидше відновити мережу.

Пізніше зʼясувалося, що за атакою на «Київстар» може стояти ГРУ РФ. Відповідальність на себе взяло російське хакерське угруповання «Солнцепек»

Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.

Американські компанії Microsoft, Cisco та шведська Ericsson допомагають українському мобільному оператору "Київстар" відновити роботу після масштабної кібератаки.

Як розповіла Служба безпеки України, згідно з попередніми розрахунками 13 грудня, мобільний оператор відновить фіксований інтернет для домогосподарств та розпочне запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.

Наразі Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзвʼязку розпорядився тимчасово заблокували національний роумінг для абонентів «Київстару». Це було за запитом СБУ.

Блокування дозволить уникнути перевантаження мереж інших операторів. Тому поки що абоненти не зможуть перемикатися на них.