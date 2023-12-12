Що сталось та коли Київстар відновить роботу — деталі

Робота послуг фіксованого зв'язку від "Київстар" вже доступна абонентам цього оператора. Над поверненням доступу до інших послуг в компанії працюватимуть цілодобово.
“Київстар” частково запрацював
Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку.
Про це повідомили на сторінці мобільного оператора у Facebook.
Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.
Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.
Гендиректор "Київстару" наголосив, що зараз компанії надають допомогу всі найбільш постачальники – від Ericsson до Microsoft.
Він також додав, що наразі оператор частково надає послуги фіксованого інтернету. Але якщо ситуацію не вдасться виправити, то він перестане працювати орієнтовно опівночі 13 грудня.
Хакерська атака на “Київстар”
"Київстар" на червень 2023 року налічував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів фіксованого інтернету.
Атаку на найбільшого мобільного оператора не просто позбавила звʼязку половину населення України. Напад вдарив по великому колу бізнесів, залежних від зв’язку мобільного оператора, державних установах та навіть конкурентах "Київстару", які не були готові до значного зростання трафіку через бажання користувачів перейти на працюючі мережі.
Ще зранку в "Київстарі" відсутність звʼязку назвали технічним збоєм, а вже ближче до вечора потужно кібератакою, яка значно пошкодила ІТ-інфраструктуру оператора.
Як відбувалася кібератака на Київстар
12 грудня, о 8:04 години ранку мобільний оператор "Київстар" повідомив про технічний збій та можливі обмеження послуг зв`язку та доступу в інтернет серед частини абонентів.
В той самий час у внутрішніх чатах співробітників "Київстар" з'явилися повідомлення про кібератаку на ядро мережі та бази даних мобільного оператора. Паралельно різного роду анонімні Telegram-канали почали розповсюджувати неправдиву інформацію про нібито обшуки правоохоронців в офісі компанії.
Вже за кілька годин стало очевидно, що масштаб проблеми в компанії значно серйозніший. Окрім мобільного зв'язку та інтернету, не працювали мобільний застосунок "Мій Київстар", домашній інтернет від "Київстар" та офіційний сайт оператора.
Не допомогли й спроби змінити оператора. У Мінцифри повідомили, що абоненти "Київстар" не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі компанії вплинув на національний роумінг.
Ближче до опівдня в компанії визнали, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака.
Найбільший збій у роботі мобільного оператора
Кібератака на "Київстар" призвела до найбільшого збою серед усіх українських операторів за останні роки, зазначив голова підкомітету Верховної Ради з кібербезпеки Олександр Федієнко.
Він назвав атаку на "Київстар" результатом довготривалої і грандіозної роботи хакерів.
Атака на ядро мережі є серйозним ударом по оператору, оскільки саме воно обробляє увесь трафік, який передається через мобільну мережу. Цей трафік охоплює голосові дзвінки, SMS, мобільний інтернет і інші типи трафіку.
Щоб зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі "Київстару", оператор залучив правоохоронців та спецслужби. У Держспецзвʼязку повідомили, що наразі зарано робити висновки.
Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі Служби безпеки України – причетність до хакерської атаки спецслужб Російської Федерації.
Гендиректор "Київстар" Олександр Комаров наголосив, що кібератака частково зруйнувала IT-інфраструктуру оператора.
За фактом хакерської атаки на "Київстар" у Службі безпеки України відкрили кримінальне провадження за вісьмома статтями кримінального кодексу.
Збій Київстар вплинув на українську економіку
Мобільні оператори забезпечують функціонування багатьох сфер сучасної економіки. Зокрема, завдяки їхньому інтернету працює банківська інфраструктура. Про збої у роботі банкоматів та платіжних терміналів вже повідомили найбільші установи.
Про проблеми повідомили й у найбільшому банку країни – ПриватБанку.
Про проблеми у роботі розрахункової інфраструктури зазначає й "Райффайзен Банк".
Протягом дня фіксувалася ще й інтенсифікація роботи хакерів проти самої банківської інфраструктури. Зокрема про потужну атаку повідомили у проєкті monobank.
Вплив збою у роботі найбільшого оператора країни фіксують й інші бізнеси. Наприклад, у службі таксі "Уклон" повідомили про помітне зменшення активності замовлень через те, що значна частина їхніх клієнтів залишилася без зв'язку.
Збій у роботі "Київстар" вплинув і на систему цивільного захисту населення. Зокрема, через це тимчасово не працює система оповіщення про повітряні тривоги у Сумській області та деяких містах Київщини, зокрема Бучі, Ірпені, Вишневому, Березані, Сквирі, Ржищеві, Таращі та Володарці.
У Львові через проблеми із зв'язком не змогли автоматично вимкнути ліхтарі, тож міським службам довелося відключати лінії вуличного освітлення вручну.
Національний роумінг не спрацював
У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що національний роумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою. У самій компанії додають, що скористатися національним роумінгом неможливо, адже частково зруйновані системи HLR/HSS – це регістри, в яких знаходяться абонентські дані.
У Мінцифри додали, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії "Київстар", щоб знову повернути звʼязок абонентам.
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