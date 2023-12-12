Vodafone та lifecell заявили про складнощі роботи на тлі атаки на Київстар

Друзі, у нас суттєво збільшилась кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. Саме тому декому з вас доводиться чекати на нашу відповідь трохи довше. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна, – пише пресслужба.