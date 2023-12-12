Vodafone та lifecell заявили про складнощі роботи на тлі атаки на Київстар

Через масштабний збій 12 грудня у мобільного оператора "Київстар" lifecell та Vodafone попередили українців про деякі труднощі в користуванні послугами.
Vodafone та lifecell попередили українців
Через кібератаку на оператора мобільного зв’язку "Київстар" lifecell та Vodafone заявили про деякі складнощі. Водночас робота мереж залишається стабільною.
Про це повідомляє lifecell у Facebook.
З чим можуть виникнути труднощі:
з поповненням рахунку;
активацією нових абонентів;
роботою сайту, а також застосунку.
Мобільний оператор Vodafone заявив також у Facebook.
Водночас пресслужба мобільного оператора відзначила, що послуги працюють стабільно, як й мережа загалом.
Спецслужби РФ можуть бути причетними до кібератаки на Київстар
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку Київстар.
Про це повідомляють в пресслужбі відомства.
Провадження відкрили за вісьмома статтями:
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж
створення шкідливого програмного забезпечення
посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
державна зрада
диверсія
ведення агресивної війни
порушення законів та звичаїв війни
участь у злочинній організації
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