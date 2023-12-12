Vodafone та lifecell заявили про складнощі роботи на тлі атаки на Київстар
Категорія
Україна
Дата публікації

Vodafone та lifecell заявили про складнощі роботи на тлі атаки на Київстар

Смартфон
Джерело:  Прес-служба Vodafone

Через масштабний збій 12 грудня у мобільного оператора "Київстар" lifecell та Vodafone попередили українців про деякі труднощі в користуванні послугами.

Vodafone та lifecell попередили українців

Через кібератаку на оператора мобільного зв’язку "Київстар" lifecell та Vodafone заявили про деякі складнощі. Водночас робота мереж залишається стабільною.

Про це повідомляє lifecell у Facebook.

Друзі, у нас суттєво збільшилась кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. Саме тому декому з вас доводиться чекати на нашу відповідь трохи довше. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна, – пише пресслужба.

З чим можуть виникнути труднощі:

  • з поповненням рахунку;

  • активацією нових абонентів;

  • роботою сайту, а також застосунку.

Мобільний оператор Vodafone заявив також у Facebook.

Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у декого з вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів, - розповіли у Vodafone.

Водночас пресслужба мобільного оператора відзначила, що послуги працюють стабільно, як й мережа загалом.

Спецслужби РФ можуть бути причетними до кібератаки на Київстар

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку Київстар.

Про це повідомляють в пресслужбі відомства.

Провадження відкрили за вісьмома статтями:

  • несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж

  • створення шкідливого програмного забезпечення

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

  • державна зрада

  • диверсія

  • ведення агресивної війни

  • порушення законів та звичаїв війни

  • участь у злочинній організації

Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ, – зазначили в СБУ.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
На оператора Київстар здійснили потужну хакерську атаку
Хакерська атака
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ІТ-інфраструктура Київстару частково зруйнована через хакерську атаку — гендиректор
IT-інфраструктура
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Хакерська атака на Київстар. СБУ підозрює спецслужби РФ
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм