Vodafone и lifecell заявили о сложностях работы на фоне атаки на Киевстар

Из-за масштабного сбоя 12 декабря у мобильного оператора "Киевстар" lifecell и Vodafone предупредили украинцев о некоторых трудностях в пользовании услугами.

Vodafone и lifecell предупредили украинцев

Из-за кибератаки на оператора мобильной связи "Киевстар" lifecell и Vodafone заявили о некоторых сложностях. В то же время работа сетей остается стабильной.

Об этом сообщает lifecell в Facebook.

Друзья, у нас существенно увеличилось количество обращений в колл-центр, социальные сети и другие каналы коммуникации. Именно поэтому некоторым из вас приходится ждать нашего ответа немного дольше. В то же время, работа нашей сети пока стабильная, – пишет прессслужба. Поделиться

С чем могут возникнуть трудности:

с пополнением счета;

активацией новых абонентов;

работой сайта, а также приложений.

Мобильный оператор Vodafone заявил также в Facebook.

Друзья, из-за большой нагрузки на наши каналы обслуживания сегодня у некоторых из вас могут быть ограничения в использовании этих каналов, - рассказали в Vodafone. Поделиться

В то же время, прессслужба мобильного оператора отметила, что услуги работают стабильно, как и сеть в целом.

Спецслужбы РФ могут быть причастны к кибератаке на Киевстар

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки против оператора мобильной связи Киевстар.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Производство открыли по восьми статьям:

несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей

создание вредоносного программного обеспечения

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

государственная измена

диверсия

ведение агрессивной войны

нарушение законов и обычаев войны

участие в преступной организации