Vodafone и lifecell заявили о сложностях работы на фоне атаки на Киевстар

Из-за масштабного сбоя 12 декабря у мобильного оператора "Киевстар" lifecell и Vodafone предупредили украинцев о некоторых трудностях в пользовании услугами.
Vodafone и lifecell предупредили украинцев
Из-за кибератаки на оператора мобильной связи "Киевстар" lifecell и Vodafone заявили о некоторых сложностях. В то же время работа сетей остается стабильной.
Об этом сообщает lifecell в Facebook.
С чем могут возникнуть трудности:
с пополнением счета;
активацией новых абонентов;
работой сайта, а также приложений.
Мобильный оператор Vodafone заявил также в Facebook.
В то же время, прессслужба мобильного оператора отметила, что услуги работают стабильно, как и сеть в целом.
Спецслужбы РФ могут быть причастны к кибератаке на Киевстар
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки против оператора мобильной связи Киевстар.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Производство открыли по восьми статьям:
несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей
создание вредоносного программного обеспечения
посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
государственная измена
диверсия
ведение агрессивной войны
нарушение законов и обычаев войны
участие в преступной организации
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