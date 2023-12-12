Vodafone и lifecell заявили о сложностях работы на фоне атаки на Киевстар
Категория
Украина
Дата публикации

Vodafone и lifecell заявили о сложностях работы на фоне атаки на Киевстар

Смартфон
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Источник:  Прес-служба Vodafone

Из-за масштабного сбоя 12 декабря у мобильного оператора "Киевстар" lifecell и Vodafone предупредили украинцев о некоторых трудностях в пользовании услугами.

Vodafone и lifecell предупредили украинцев

Из-за кибератаки на оператора мобильной связи "Киевстар" lifecell и Vodafone заявили о некоторых сложностях. В то же время работа сетей остается стабильной.

Об этом сообщает lifecell в Facebook.

Друзья, у нас существенно увеличилось количество обращений в колл-центр, социальные сети и другие каналы коммуникации. Именно поэтому некоторым из вас приходится ждать нашего ответа немного дольше. В то же время, работа нашей сети пока стабильная, – пишет прессслужба.

С чем могут возникнуть трудности:

  • с пополнением счета;

  • активацией новых абонентов;

  • работой сайта, а также приложений.

Мобильный оператор Vodafone заявил также в Facebook.

Друзья, из-за большой нагрузки на наши каналы обслуживания сегодня у некоторых из вас могут быть ограничения в использовании этих каналов, - рассказали в Vodafone.

В то же время, прессслужба мобильного оператора отметила, что услуги работают стабильно, как и сеть в целом.

Спецслужбы РФ могут быть причастны к кибератаке на Киевстар

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки против оператора мобильной связи Киевстар.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Производство открыли по восьми статьям:

  • несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей

  • создание вредоносного программного обеспечения

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

  • государственная измена

  • диверсия

  • ведение агрессивной войны

  • нарушение законов и обычаев войны

  • участие в преступной организации

Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ, – отметили в СБУ.

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