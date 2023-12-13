Российские хакеры заявили о причастности к кибератаке на Киевстар — СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Российские хакеры заявили о причастности к кибератаке на Киевстар — СБУ

СБУ
Хакер
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Российская хакерская группировка "Солнцепек" взяла на себя ответственность за атаку на Киевстар. СБУ утверждает, что она является подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Кто причастен к кибератаке на Киевстар

О своей причастности к кибератаке, приведшей к разрушению сетевой инфраструктуры украинского оператора связи "Киевстар" заявила группа российских хакеров.

Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок (по сообщениям российских СМИ - "Солнцепек" - ред.). Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности, пишет СБУ,

В своем Telegram российские хакеры отмечают, что якобы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования. Атаку они объяснили тем, что оператор поддерживает связью ВСУ, госорганы Украины и силовые структуры.

Специалисты "Киевстара" и другие государственные органы продолжают помогать мобильному оператору с восстановлением сети после вчерашней хакерской атаки.

Согласно предварительным данным, 13 декабря планируется возобновить фиксированный Интернет для домохозяйств и начать запуск мобильной связи и Интернета.

Отмечается, что восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

Что известно о российской группе хакеров "Солнцепек"

Эта группировка фактически работает с этого года и не впервые атакует Украину. Оно брало на себя ответственность за атаки на локальную сеть Министерства развития общин и территорий, сайт 24 канала, провайдеров, таких как Gigabit-net и Znet, сайты Гордон и Общественное.

Его атаки значительный ущерб раньше не наносили. Однако группировка может ассоциироваться с элитным подразделением хакеров ГРУ Sandworm. Именно оно распространяло вирус NotPetya, который уничтожал данные на компьютерах коммерческих и правительственных структур во всем мире, нанеся лишь одну диверсию убытков на $10 млрд.

В 2020 году Министерство юстиции США обвинило шесть российских хакеров из Sandworm в кибератаках в Украине, США, Франции и Южной Корее. Все они офицеры ГРУ – это Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин.

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