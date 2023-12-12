Завтра 13 декабря мобильная сеть «Киевстар» заработает — детали

Последствия масштабной хакерской атаки на оператора мобильной связи “Киевстар” 12 декабря продолжают исправлять тысячи специалистов компании. Есть надежда, что уже 13 декабря абоненты смогут получить доступ к обычному пакету услуг.
"Киевстар" должна заработать 13 декабря
12 декабря компания “Киевстар” частично возобновила работу услуг фиксированной связи после кибератаки.
Какая ситуация сегодня, 12 декабря, по состоянию на 23:00 – сообщил на своей странице в фейсбуке CPO «Киевстар» Михаил Нестор.
Нестор подчеркнул, что уже активно работают многочисленные мошеннические схемы по якобы возврату средств предупредил, что все обещанные компенсации от компании будут предоставляться автоматически.
Нестор пообещал утром 13 декабря предоставить новую информацию о состоянии работы компании и поблагодарил всех неравнодушных к проблемам "Киевстар" украинцев.
"Киевстар" частично заработал
По состоянию на 20.00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично возобновить работу услуг фиксированной связи.
Об этом сообщили на странице мобильного оператора в Facebook.
Специалисты компании работают над возобновлением других услуг, и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года.
Компания Киевстар выразила благодарность правоохранительным органам, Службе безопасности Украины и государственным службам за мгновенную реакцию и профессиональную помощь в решении этой беспрецедентной ситуации.
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