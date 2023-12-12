Завтра 13 декабря мобильная сеть «Киевстар» заработает — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Завтра 13 декабря мобильная сеть «Киевстар» заработает — детали

Киевстар
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Источник:  Kyivstar

Последствия масштабной хакерской атаки на оператора мобильной связи “Киевстар” 12 декабря продолжают исправлять тысячи специалистов компании. Есть надежда, что уже 13 декабря абоненты смогут получить доступ к обычному пакету услуг.

"Киевстар" должна заработать 13 декабря

12 декабря компания “Киевстар” частично возобновила работу услуг фиксированной связи после кибератаки.

Какая ситуация сегодня, 12 декабря, по состоянию на 23:00 – сообщил на своей странице в фейсбуке CPO «Киевстар» Михаил Нестор.

Вечерний апдейт. Мы восстановили часть фиксированной связи (=Домашний Интернет). Идут работы по восстановлению основной мобильной сети, имеем план завершить завтра (=завтра Киевстар заработает).

Нестор подчеркнул, что уже активно работают многочисленные мошеннические схемы по якобы возврату средств предупредил, что все обещанные компенсации от компании будут предоставляться автоматически.

Из смешного – кроме метких мемов кто-то застигнул фотку с работниками ТЦК на фоне офиса с комментариями, что у нас маски-шоу ну и немного понеслось. Докладываю: сегодня я работал в офисе, масок не было заметно (хотя ощущение, что ты находишься в каком-нибудь шоу с плохим сценарием все же немного есть).

Нестор пообещал утром 13 декабря предоставить новую информацию о состоянии работы компании и поблагодарил всех неравнодушных к проблемам "Киевстар" украинцев.

Еще раз спасибо от имени всех, кто будет сидеть сегодня ночью, и тех, кто поднимает базовые станции под обстрелами, за вашу поддержку. Все тысячи работников "Киевстар" это видят, читают, и это очень многое для нас значит.

"Киевстар" частично заработал

По состоянию на 20.00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично возобновить работу услуг фиксированной связи.

Об этом сообщили на странице мобильного оператора в Facebook.

Специалисты компании работают над возобновлением других услуг, и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года.

Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно, – пояснили в "Киевстаре".

Компания Киевстар выразила благодарность правоохранительным органам, Службе безопасности Украины и государственным службам за мгновенную реакцию и профессиональную помощь в решении этой беспрецедентной ситуации.

Вся команда Киевстар выражает благодарность абонентам, коллегам по телеком рынку, корпоративным клиентам за понимание и поддержку.

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