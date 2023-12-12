Завтра 13 грудня мобільна мережа «Київстар» запрацює — деталі

Наслідки масштабної хакерської атаки на оператора мобільного зв'язку “Київстар” 12 грудня продовжують виправляти тисячі спеціалістів компанії. Є надія, що вже 13 грудня абоненти зможуть отримати доступ до звичного пакету послуг.
“Київстар” повинна запрацювати 13 грудня
12 грудня компанія “Київстар” частково відновила роботу послуг фіксованого зв’язку після масованої хакерської атаки.
Яка ситуація сьогодні, 12 грудня, станом на 23.00 – повідомив на своїй сторінці у фейсбуці CPO «Київстар» Михайло Нестор.
Нестор наголосив, що вже активно працюють чисельні шахрайські схеми з нібито повернення коштів попередив, що всі обіцяні компенсації від компанії будуть надаватися автоматично.
Нестор пообіцяв вранці 13 грудня надати нову інформацію про стан роботи компанії та подякував всім небайдужим до проблем “Київстар” українцям.
“Київстар” частково запрацював
Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку.
Про це повідомили на сторінці мобільного оператора у Facebook.
Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.
Компанія “Київстар” висловила подяку правоохоронним органам, Службі безпеки України та державним службам за миттєву реакцію і професійну допомогу в вирішенні цієї безпрецедентної ситуації.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-