Завтра 13 грудня мобільна мережа «Київстар» запрацює — деталі

Наслідки масштабної хакерської атаки на оператора мобільного зв'язку “Київстар” 12 грудня продовжують виправляти тисячі спеціалістів компанії. Є надія, що вже 13 грудня абоненти зможуть отримати доступ до звичного пакету послуг.

“Київстар” повинна запрацювати 13 грудня

12 грудня компанія “Київстар” частково відновила роботу послуг фіксованого зв’язку після масованої хакерської атаки.

Яка ситуація сьогодні, 12 грудня, станом на 23.00 – повідомив на своїй сторінці у фейсбуці CPO «Київстар» Михайло Нестор.

Вечірній апдейт. Ми відновили частину фіксованого звʼязку ( = Домашній інтернет). Йдуть роботи по відновленню основної мобільної мережі, маємо план завершити завтра ( = завтра Київстар запрацює). Поширити

Нестор наголосив, що вже активно працюють чисельні шахрайські схеми з нібито повернення коштів попередив, що всі обіцяні компенсації від компанії будуть надаватися автоматично.

Із смішного – крім влучних мемів хтось запостив фотку із працівниками ТЦК на фоні офісу з коментарями, що в нас маски-шоу ну і трішки понеслося. Доповідаю: сьогодні я працював в офісі, масок не було помітно (хоча відчуття, що ти знаходишся в якомусь шоу із поганим сценарієм все ж трохи є)). Поширити

Нестор пообіцяв вранці 13 грудня надати нову інформацію про стан роботи компанії та подякував всім небайдужим до проблем “Київстар” українцям.

Ще раз дякую від імені всіх, хто сидітиме сьогодні вночі, і тих хто піднімає базові станції під обстрілами, за вашу підтримку. Всі тисячі працівників “Київстар” це бачать, читають, і це дуже багато для нас значить. Поширити

“Київстар” частково запрацював

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку.

Про це повідомили на сторінці мобільного оператора у Facebook.

Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.

Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково, – пояснили в "Київстар". Поширити

Компанія “Київстар” висловила подяку правоохоронним органам, Службі безпеки України та державним службам за миттєву реакцію і професійну допомогу в вирішенні цієї безпрецедентної ситуації.