Абоненты "Киевстар" в нескольких регионах Украины уже ловят мобильную связь

В соцсетях по всей стране появляются сообщения о частичном возобновлении работы мобильного оператора Киевстар после массированной хакерской атаки 12 декабря. Сама компания пока не предоставила комментарий по этому поводу.

Мобильная связь от "Киевстар" возвращается

Смартфоны украинцев уже начали ловить сеть "Киевстар".

Сообщения об этом начали появляться в социальных сетях.

В частности, о постепенном возобновлении связи сообщают в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.

В Одессе и области "Киевстар" пока не работает.

Пользователи советуют перезагрузить телефон тем, у кого связь пока не появилась. Среди вариантов также включить/выключить режим полета.

Некоторые пользователи отмечают, что есть сеть, но нет интернета. Также бывает, что телефон работает на входящие звонки, а на исходящие пока нет.

Компания "Киевстар" в своих соцсетях по состоянию на 18:40 еще не сообщала об окончательном возобновлении связи.

Менеджмент "Киевстар" о частичном восстановлении работы оператора

CPO «Киевстар» Михаил Нестор на своей странице в Facebook в 18:20 сообщил о состоянии восстановления мобильной связи.

Специалисты Киевстара и наши партнеры сделали все возможное, чтобы возобновить работу сети от беспрецедентной для глобального телекома кибератаки. Поделиться

По состоянию на 18:00 13.12.2023 наши специалисты начали включение голосовой связи по всей Украине. Возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. В таком случае рекомендуем абонентам ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ телефоны и отключить услугу VoLTE – это можно сделать в настройках телефона. Поделиться

В настоящее время специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и SMS и надеются, что они также будут восстановлены в течение суток.

После полного восстановления и стабилизации работы сети Киевстар приступит к подготовке и предоставлению компенсаций всем абонентам и корпоративным клиентам, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании.