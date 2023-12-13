Абонентам Киевстара заблокировали доступ к нацроумингу. Какая причина

Услуги нацроуминга для абонентов Киевстар временно заблокировали по просьбе СБУ. Это сделали для того, чтобы не перегружать других операторов.

Почему не работает нацроуминг для абонентов Киевстар

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи распорядился временно заблокированный национальный роуминг для абонентов «Киевстара». Это было по запросу СБУ.

Блокировка позволит избежать перегрузки сетей других операторов. Поэтому пока абоненты не смогут переключаться на них.

Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA, Службы безопасности и «Киевстара» исследуют киберинцидент.

Что известно о кибератаке на Киевстар

Масштабный технический сбой в сети Киевстар произошел утром 12 декабря. Абоненты не могут перейти на другие операторы из-за национального роуминга, связи и интернета не работают. Есть проблемы в работе некоторых терминалов и банкоматов ПриватБанка. В ДТЭК сообщили, что их номера контакт-центров в сети «Киевстар» не работают.

Служба безопасности в тот день открыла дело по хакерской атаке на «Киевстар» по восьми статьям. По одной из версий следствия, к хакерской атаке на «Киевстар» могут быть причастны спецслужбы России. Киберспециалисты координируют усилия всех государственных учреждений, чтобы как можно быстрее восстановить сеть.

Позже выяснилось, что за атакой на «Киевстар» может стоять ГРУ РФ. Ответственность на себя взяла российская хакерская группировка «Солнцепек»

Специалисты компании работают над возобновлением других услуг, и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года.

Американские компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинскому мобильному оператору Киевстар возобновить работу после масштабной кибератаки.

Как рассказала Служба безопасности Украины, согласно предварительным расчетам 13 декабря, мобильный оператор возобновит фиксированный интернет для домохозяйств и приступит к запуску мобильной связи и интернета.

После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, получат компенсацию.