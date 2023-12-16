Разведка Британии оценила масштабы кибератаки хакеров РФ на Киевстар
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии оценила масштабы кибератаки хакеров РФ на Киевстар

Минобороны Британии
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Недавняя кибератака на "Киевстар", вероятно, была одной из крупнейших подрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабной войны.

Кибератака на Киевстар была самой масштабной атакой

Как пишет разведка, 12 декабря, крупнейший оператор мобильной связи в Украине, "Киевстар", потерпел кибератаки. Эффект от проделки хакеров длился по меньшей мере двое суток, повлияв на мобильные услуги и услуги передачи данных компании.

В частности, кибератака оставила пользователей мобильного оператора сигнала и возможности пользоваться интернетом. В то же время компания уверяет в том, что никакие личные данные во время атаки не были сломаны.

Также кибератака нарушила работу сирен воздушной тревоги и некоторых банков, банкоматов, а также терминалов торговых точек. Тем временем Monobank испытал DDoS-атаки, что привело к нарушению доступа к вебсайту банка.

Поскольку государственные ресурсы и экстренные службы Украины пострадали, этот инцидент, по всей видимости, является одной из самых масштабных подрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного, - заключает разведка.

Кибератака на Киевстар

Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям.

В ходе сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблемы с работой сайта оператору, а также мобильного приложения. Интернет отсутствовал в том же числе.

В настоящее время компании постепенно удается возобновить работу. На сегодня, 16 декабря, "Киевстар" восстановил мобильный интернет и более 90% базовых станций мобильной связи.

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