Разведка Британии оценила масштабы кибератаки хакеров РФ на Киевстар

Недавняя кибератака на "Киевстар", вероятно, была одной из крупнейших подрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабной войны.
Кибератака на Киевстар была самой масштабной атакой
Как пишет разведка, 12 декабря, крупнейший оператор мобильной связи в Украине, "Киевстар", потерпел кибератаки. Эффект от проделки хакеров длился по меньшей мере двое суток, повлияв на мобильные услуги и услуги передачи данных компании.
В частности, кибератака оставила пользователей мобильного оператора сигнала и возможности пользоваться интернетом. В то же время компания уверяет в том, что никакие личные данные во время атаки не были сломаны.
Также кибератака нарушила работу сирен воздушной тревоги и некоторых банков, банкоматов, а также терминалов торговых точек. Тем временем Monobank испытал DDoS-атаки, что привело к нарушению доступа к вебсайту банка.
Кибератака на Киевстар
Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям.
В ходе сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблемы с работой сайта оператору, а также мобильного приложения. Интернет отсутствовал в том же числе.
В настоящее время компании постепенно удается возобновить работу. На сегодня, 16 декабря, "Киевстар" восстановил мобильный интернет и более 90% базовых станций мобильной связи.
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