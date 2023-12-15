Киевстар возобновил доступ к мобильному интернету по всей стране
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Киевстар возобновил доступ к мобильному интернету по всей стране

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Источник:  Kyivstar

15 декабря компания Киевстар возобновила доступ к мобильному интернету по всей Украине после хакерской атаки.

Восстановление мобильного интернета у абонентов Киевстар

В компании рассказали, что в настоящее время сеть стабилизируется и работает по всем стандартам, в том числе 4G.

Это означает, что в скором времени качество связи будет улучшаться. Даже если сейчас она работает с уменьшенной скоростью.

В Киевстаре предупреждают, что в определенных населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью.

Также специалисты компании работают над запуском SMS и восстановлением доступа к "Мой Киевстар" и возобновили работу более 95% базовых станций мобильной связи.

Кибератака на Киевстар

Утром 12 декабря у пользователей Киевстара исчезла мобильная связь. Позже в компании сообщили о мощной кибератаке.

Российские хакеры из группы "Солнцепек", являющейся хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ, взяли на себя ответственность за кибератаку на оператора.

СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям, среди которых государственная измена и диверсия.

Абонентам уже доступна голосовая связь, в том числе – в международном роуминге и услуги "Домашнего Интернета".

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