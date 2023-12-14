Кибератака на Киевстар. В компании назвали сроки возобновления мобильного интернета

Оператор "Киевстар" возобновил голосовой сервис и домашний интернет для всех абонентов. Мобильный интернет начнут восстанавливать в ближайшее время.

Киевстар возобновил голосовой сервис после кибератаки

Голосовой сервис подключен. Однако его доступность и качество зависит от многих факторов. Сейчас мы работаем, чтобы все имели связь. И это требует некоторого времени. Поделиться

В компании добавили, что сеть "Домашнего Интернета" восстановлена на 93%.

Там посоветовали перезагрузить телефон и включить и отключить «авиарежим», если SIM-карта не регистрируется в сети.

В то же время, в "Киевстар" добавляют, что в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью, но их устраняют.

Оператор добавил, что продолжает сотрудничество с СБУ и другими органами государственной власти по выяснению всех деталей.

В эфире телемарафона президент компании Александр Комаров добавил, что компании не удалось ночью 14 декабря начать восстанавливать мобильный интернет.

К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но очень надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион по региону понемногу, осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета. Поделиться

Что известно о кибератаке на Киевстар

Утром 12 декабря у пользователей Киевстара исчезла мобильная связь. В компании позже сообщили о мощной кибератаке.

Российские хакеры из группы "Солнцепек", являющейся хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ, взяли на себя ответственность за кибератаку на оператора.

СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям, среди которых государственная измена и диверсия.

Главное управление разведки заявило, что российская кибератака была направлена против гражданских и не оказывала влияния на ВСУ.