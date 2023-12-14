Кібератака на Київстар. У компанії назвали терміни відновлення мобільного інтернету
Категорія
Технології
Дата публікації

Кібератака на Київстар. У компанії назвали терміни відновлення мобільного інтернету

Телефон
Джерело:  Kyivstar

Оператор "Київстар" відновив голосовий сервіс і домашній інтернет для усіх абонентів. Мобільний інтернет почнуть відновлювати у найближчий час.

Київстар відновив голосовий сервіс після кібератаки

Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу.

У компанії додали, що мережа «Домашнього Інтернету» відновлена на 93%.

Там порадили перезавантажити телефон та увімкнути та вимкнути «авіарежим», якщо SIM-картка не реєструється в мережі.

Водночас у "Київстар" додають, що у деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком, але їх усувають.

Оператор додав, що продовжує співпрацю з СБУ та іншими органами державної влади для з'ясування всіх деталей.

Водночас в ефірі телемарафону президент компанії Олександр Комаров додав, що компанії не вдалося вночі 14 грудня почати відновлювати мобільний інтернет.

На жаль, ми поки що не відновлюємося. Але дуже сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном потроху, обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету.

Що відомо про кібератаку на Київстар

Зранку 12 грудня у користувачів Київстару зник мобільний зв'язок. У компанії пізніше повідомили про потужну кібератаку.

Російські хакери з групи "Солнцепек", яка є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, взяли на себе відповідальність за кібератаку на оператора.

СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких державна зрада та диверсія.

Головне управління розвідки заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на ЗСУ.

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