Київстар відновив доступ до мобільного інтернету по всій країні
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Технології
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Київстар відновив доступ до мобільного інтернету по всій країні

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Джерело:  Kyivstar

15 грудня компанія «Київстар» відновила доступ до мобільного інтернету по всій Україні після хакерської атаки.

Відновлення мобільного інтернету в абонентів Київстар

У компанії розповіли, що наразі мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G.

Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю.

У Київстар попереджують, що у певних населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком.

Також фахівці компанії працюють над запуском SMS та відновленням доступу до «Мій Київстар» та поновили роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

Кібератака на Київстар

Зранку 12 грудня у користувачів Київстару зник мобільний зв'язок. Пізніше у компанії повідомили про потужну кібератаку.

Російські хакери з групи "Солнцепек", яка є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, взяли на себе відповідальність за кібератаку на оператора.

СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких державна зрада та диверсія.

Абонентам вже доступний голосовий зв`язок, в тому числі - в міжнародному роумінгу та послуги "Домашнього Інтернету".

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