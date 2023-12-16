Розвідка Британії оцінила масштаби кібератаки хакерів РФ на Київстар

Нещодавня кібератака на "Київстар", ймовірно, була однією з найбільших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабної війни.
Кібератака на Київстар була наймасштабнішою атакою
Як пише розвідка, 12 грудня, найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, "Київстар", зазнав кібератаки. Ефект від витівки хакерів тривав щонайменше дві доби, вплинувши на мобільні послуги та послуги передачі даних компанії.
Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.
Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок. Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.
Кібератака на Київстар
Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями.
Під час збою абоненти скаржились на відсутність зв'язку й проблеми з роботою сайту оператору, а також мобільного застосунку. Інтернет був відсутній у тому ж числі.
Наразі компанії поступово вдається відновити роботу. Станом на сьогодні, 16 грудня, "Київстар" відновив мобільний інтернет та понад 90% базових станцій мобільного зв’язку.
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