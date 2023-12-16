Розвідка Британії оцінила масштаби кібератаки хакерів РФ на Київстар
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії оцінила масштаби кібератаки хакерів РФ на Київстар

Міноборони Британії
Телефон

Нещодавня кібератака на "Київстар", ймовірно, була однією з найбільших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабної війни.

Кібератака на Київстар була наймасштабнішою атакою

Як пише розвідка, 12 грудня, найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, "Київстар", зазнав кібератаки. Ефект від витівки хакерів тривав щонайменше дві доби, вплинувши на мобільні послуги та послуги передачі даних компанії.

Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.

Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок. Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.

Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного, - підсумовує розвідка.

Кібератака на Київстар

Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями.

Під час збою абоненти скаржились на відсутність зв'язку й проблеми з роботою сайту оператору, а також мобільного застосунку. Інтернет був відсутній у тому ж числі.

Наразі компанії поступово вдається відновити роботу. Станом на сьогодні, 16 грудня, "Київстар" відновив мобільний інтернет та понад 90% базових станцій мобільного зв’язку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українців попереджають про нову схему онлайн-шахраїв після збою у Київстар
Шахрай
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як хакерам вдалося зламати захист системи "Київстару" — заява президента компанії
Хакер
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Київстар відновив доступ до мобільного інтернету по всій країні
Телефон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм