Елітні нерухомість та авто. В АРМА назвали знайдені в Гринкевичів активи — список

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.

Нерухомість родини Гринкевичів

АРМА на запит ДБР виявило та розшукало такі українські активи фігурантів:

житлова нерухомість — 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк)

нежитлова нерухомість — 7 (зокрема, нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі столиці)

земельні ділянки — 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману Гринкевичу)

автомобілі преміумкласу — 9

частки в статутному капіталі — 14 731 625 грн

зброя — 12

майнові права інтелектуальної власності — 3.

За словами заступника Голова АРМА Павла Великоречаніна, Нацагентство встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у понад 8 установ.

АРМА ініціювало заходи з отримання інформації про наявність коштів та операцій на рахунках. Отримані дані орган спрямував до ДБР для арешту активів та їх майбутньої можливої конфіскації.

Арешт майна Гринкевичів

Раніше 11 січня ДБР повідомило, що провело обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній.

Це відбулося в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міноборони.

Для забезпечення відшкодування спричинених збитків, було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній Поширити

Нагадаємо, що 29 грудня ДБР затримало Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міноборони, на пропозиції хабаря у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.

30 грудня Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.