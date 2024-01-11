Элитная недвижимость и авто. В АРМА назвали найденные у Гринкевичей активы — список

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, выявило и разыскало активы львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и лиц, связанных с его противоправной деятельностью.
Недвижимость семьи Гринкевичей
АРМА по запросу ДБР выявило и разыскало следующие украинские активы фигурантов:
жилая недвижимость — 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк)
нежилая недвижимость - 7 (в частности, нежилое помещение на ул. Саксаганского в центре столицы)
земельные участки — 18 (в том числе значительные участки в Литвиновском с/совете Вышгородского района Киевской области, принадлежащие Игорю Гринкевичу и его сыну Роману Гринкевичу)
автомобили премиумкласса - 9
доли в уставном капитале - 14 731 625 грн
оружие — 12
имущественные права интеллектуальной собственности - 3.
По словам заместителя Председателя АРМА Павла Великоречанина, Нацагентство установило наличие у подозреваемых банковских счетов более чем в 8 учреждений.
АРМА инициировала меры по получению информации о наличии средств и сделок на счетах. Полученные данные орган направил в ДБР для ареста активов и их предстоящей конфискации.
Арест имущества Гринкевичей
Ранее 11 января ДБР сообщило, что провело обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.
Это произошло в рамках расследования по факту поставок товаров для нужд Минобороны.
Напомним, что 29 декабря ДБР задержал Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Минобороны, на предложения взятки в 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления Бюро при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.
30 декабря Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
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