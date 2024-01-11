Элитная недвижимость и авто. В АРМА назвали найденные у Гринкевичей активы — список

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, выявило и разыскало активы львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и лиц, связанных с его противоправной деятельностью.

Недвижимость семьи Гринкевичей

АРМА по запросу ДБР выявило и разыскало следующие украинские активы фигурантов:

жилая недвижимость — 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк)

нежилая недвижимость - 7 (в частности, нежилое помещение на ул. Саксаганского в центре столицы)

земельные участки — 18 (в том числе значительные участки в Литвиновском с/совете Вышгородского района Киевской области, принадлежащие Игорю Гринкевичу и его сыну Роману Гринкевичу)

автомобили премиумкласса - 9

доли в уставном капитале - 14 731 625 грн

оружие — 12

имущественные права интеллектуальной собственности - 3.

По словам заместителя Председателя АРМА Павла Великоречанина, Нацагентство установило наличие у подозреваемых банковских счетов более чем в 8 учреждений.

АРМА инициировала меры по получению информации о наличии средств и сделок на счетах. Полученные данные орган направил в ДБР для ареста активов и их предстоящей конфискации.

Арест имущества Гринкевичей

Ранее 11 января ДБР сообщило, что провело обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.

Это произошло в рамках расследования по факту поставок товаров для нужд Минобороны.

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиумкласса, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний. Поделиться

Напомним, что 29 декабря ДБР задержал Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Минобороны, на предложения взятки в 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления Бюро при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

30 декабря Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.