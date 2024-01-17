Минобороны разрывает последний контракт с компанией Гринкевича

У Минобороны разорвали последний контракт с Гринкевичами

В Минобороны сообщили, что в конце 2023 года "Трейд лайнс ритейл" на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продовольствия по одному из 30 контрактов для ВСУ.

Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы «Трейд лайнс ритейла» для расторжения контракта. Поделиться

16 января Минобороны объявило у Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.

Более того, Министерство также подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной по делу против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем.

Дело Гринкевичей: что известно

29 декабря 2023 г. ГБР задержало львовского бизнесмена при попытке дать взятку на 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Гринкевич хотел получить содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

30 декабря Гринкевичу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в размере 429 млн 440 тыс гривен.

Как сообщает Минобороны, в рамках контрактов компании "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект" поставляли Минобороны низкокачественные товары.

Это повлекло за собой материальный ущерб на общую сумму более 934 миллионов гривен, свидетельствуют данные ДБР.