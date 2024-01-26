РФ массированно обстреляла Херсон. Есть погибшие

В течение ночи на пятницу 26 января преступная армия РФ совершила массированный обстрел Херсона. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Что известно об очередном массированном обстреле армией РФ Херсона

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, российские оккупанты атаковали город управляемыми зенитными ракетами С-300.

В течение ночи были нанесены 2 ракетных удара.

По его данным, оккупанты по Херсону направили 26 снарядов из артиллерии.

Зафиксировано 73 обстрела, враг выпустил 350 снарядов, атаковал с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА, отмечает глава ОВА. Поделиться

В результате вражеской атаки ранения получила 54-летняя жительница Херсона.

У нее ранение ноги и взрывная травма. Медики оказали ему помощь на месте.

Отмечается, что из-за российской агрессии 1 человек погиб.

Херсонская окружная прокуратура сообщила, что по факту обстрела начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дошкольное учебное заведение и торговый центр в Херсоне, башню сотовой связи в Бериславском районе.

Что говорят в ОК "Юг"

По информации руководительницы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, ночью враг применил баллистическое вооружение. С С-300 обстрелял территории жилых массивов Херсона.

Она отметила, что российские оккупанты действовали по так называемому "николаевскому сценарию", ведь до этого они массированно обстреливали Николаев нетипичными для этого зенитными ракетами С-300.