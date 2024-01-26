РФ массированно обстреляла Херсон. Есть погибшие

В течение ночи на пятницу 26 января преступная армия РФ совершила массированный обстрел Херсона. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Что известно об очередном массированном обстреле армией РФ Херсона
По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, российские оккупанты атаковали город управляемыми зенитными ракетами С-300.
В течение ночи были нанесены 2 ракетных удара.
По его данным, оккупанты по Херсону направили 26 снарядов из артиллерии.
В результате вражеской атаки ранения получила 54-летняя жительница Херсона.
У нее ранение ноги и взрывная травма. Медики оказали ему помощь на месте.
Отмечается, что из-за российской агрессии 1 человек погиб.
Херсонская окружная прокуратура сообщила, что по факту обстрела начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дошкольное учебное заведение и торговый центр в Херсоне, башню сотовой связи в Бериславском районе.
Что говорят в ОК "Юг"
По информации руководительницы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, ночью враг применил баллистическое вооружение. С С-300 обстрелял территории жилых массивов Херсона.
Она отметила, что российские оккупанты действовали по так называемому "николаевскому сценарию", ведь до этого они массированно обстреливали Николаев нетипичными для этого зенитными ракетами С-300.
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