Армія РФ скинула вибухівку з безпілотників на Берислав на Херсонщині. Є загиблий

Зранку 27 січня російські війська з дрона скинули вибухівку на жителів Берислава Херсонської області. Один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

Війська РФ атакували Берислав

Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік.

Ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого. Поширити

Обстріли України за 26-27 січня

27 січня внаслідок ворожих обстрілів Донеччини загинули 2 людини. 60-річна жінка загинула у Красногорівці, а ще одна людина загинула внаслідок обстрілу Серебрянки. Через ракетний удар по Новогродівці поранено дитину.

За минулу добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Харківщина. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів. Поранений поліцейський.

Херсонщина. За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Одна людина поранена.

Запорізька область. Під ударом росіян — 19 міст та сіл. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Сумщина. Зранку 27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.