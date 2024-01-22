Окупанти РФ вбили цивільного у Бериславі, скинувши вибухівку з дрона

У Бериславі Херсонської області росіяни з дрону скинули вибухівку на мотоцикліста 22 січня. Він загинув.

Російська армія продовжує вбивати цивільних

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, у Бериславі росіяни з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя.

За словами голови ОВА, травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі.

Нині особа загиблого встановлюється, — додав Прокудін. Поширити

Обстріли Берислава Херсонської області

Берислав Херсонської області постійно перебуває під обстрілами російських військ, які окупували Херсонську область після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Наприклад, 18 вересня 2023 року росіяни атакували Берислав Херсонської області з безпілотника, скинувши вибухівку біля автовокзалу. Тоді постраждали чотири місцеві жителі.

А в листопаді минулого року внаслідок російського обстрілу Берислава в Херсонській області загинув чоловік, якого росіяни атакували з безпілотника, коли він їхав на велосипеді. Жінка отримала поранення.

Також 8 грудня російські терористи здійснили проти регіону 62 обстріли. Загалом було випущено 318 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема 41 снаряд влучив по Херсону.

Терористи поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

Внаслідок атаки був поранений.