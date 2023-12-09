Армія РФ вдарила по Бериславу безпілотником. Є загиблий й поранений

Росіяни вдарили по Бериславу

Російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина, - пише Прокудін. Поширити

За словами голови Херсонської ОВА, внаслідок атаки також є й постраждалий. Наразі йому надається медична допомога.

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише протягом минулої доби, 8 грудня, російські терористи здійснили проти регіону 62 обстріли. Загалом було випущено 318 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема 41 снаряд влучив по Херсону.

Терористи поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

Внаслідок атаки був поранений.