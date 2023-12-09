Армія РФ вдарила по Бериславу безпілотником. Є загиблий й поранений

Російські терористи атакували безпілотником Берислав Херсонської області. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула людина.
Росіяни вдарили по Бериславу
За словами голови Херсонської ОВА, внаслідок атаки також є й постраждалий. Наразі йому надається медична допомога.
Обстріли Херсонської області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише протягом минулої доби, 8 грудня, російські терористи здійснили проти регіону 62 обстріли. Загалом було випущено 318 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема 41 снаряд влучив по Херсону.
Терористи поцілили у:
житлові квартали населених пунктів області;
будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.
Внаслідок атаки був поранений.
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