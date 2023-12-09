Армия РФ ударила по Бериславу беспилотником. Есть погибший и раненый
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Украина
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Армия РФ ударила по Бериславу беспилотником. Есть погибший и раненый

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
обстрел
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Российские террористы атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. В результате сброса взрывного предмета погиб человек.

Россияне ударили по Бериславу

Российская армия ударила по Бериславу из беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек, - пишет Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, в результате атаки также есть и пострадавший. Пока ему оказывается медицинская помощь.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами окупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, только за прошедшие сутки, 8 декабря, российские террористы совершили против региона 62 обстрела. В общей сложности было выпущено 318 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, 41 снаряд попал по Херсону.

Террористы попали в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;

  • Здание объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

В результате атаки был ранен.

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