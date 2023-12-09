Армия РФ ударила по Бериславу беспилотником. Есть погибший и раненый

Российские террористы атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. В результате сброса взрывного предмета погиб человек.
Россияне ударили по Бериславу
По словам главы Херсонской ОВА, в результате атаки также есть и пострадавший. Пока ему оказывается медицинская помощь.
Обстрелы Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами окупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.
Как рассказывал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, только за прошедшие сутки, 8 декабря, российские террористы совершили против региона 62 обстрела. В общей сложности было выпущено 318 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, 41 снаряд попал по Херсону.
Террористы попали в:
жилищные кварталы населенных пунктов области;
Здание объекта критической инфраструктуры в Херсоне.
В результате атаки был ранен.
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