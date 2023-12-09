Украина завоевала первую медаль чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде
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Украина завоевала первую медаль чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде

Михаил Романчук
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Украинский пловец Михаил Романчук стал призером чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде. 27-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в заплыве свободным стилем на 1500 метров.

Украина завоевала первую медаль чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде

В финале Романчук финишировал третьим с результатом 14:22,18 минуты. Украинец проиграл 13 секунд ирландцу Дэниелу Виффену, завоевавшему "золото". А от выигравшего "серебро" француза Дэвида Обри Михаил отстал всего на 0,4 секунды.

Чемпионат Европы-2023 по плаванию на короткой воде.

Свободный стиль, 1500 м, мужчины

1. Дэниел Вифен (Ирландия) – 14.09,11 мин

2. Дэвид Обри (Франция) – 14:21,78

3. Михаил Романчук (Украина) – 14:22,18

"Бронза" Романчука - первая медаль Украины на текущем чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Ранее украинская команда заняла седьмое место в эстафете 4х50 м в комплексном плавании, а Владислав Бухов финишировал восьмым на дистанции 50 м свободным стилем.

Для Михаила это вторая в карьере медаль на ЧЕ на короткой воде. Свою первую награду подобных соревнований он завоевал в 2017 году – "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Отметим, что у Романчука есть шанс выиграть еще одну медаль нынешнего чемпионата Европы. В субботу, 9 декабря, украинец примет участие в квалификации на дистанции 800 метров вольным стилем. Финал пройдет в воскресенье, 10 декабря.

Напомним, Романчук – двукратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию. На Играх в Токио он завоевал "бронзу" на 800-метровке вольным стилем и "серебро" в аналогичной дисциплине на дистанции 1500 метров.

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