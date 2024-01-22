Оккупанты РФ убили гражданского в Бериславе, сбросив взрывчатку с дрона

В Бериславе Херсонской области россияне с дрона сбросили взрывчатку на мотоциклиста 22 января. Он погиб.

Российская армия продолжает убивать гражданских

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в Бериславе россияне с дрона сбросили взрывной предмет на местного жителя.

По словам главы ОВА, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, ехавший по улице на мотоцикле.

Сейчас личность погибшего устанавливается, – добавил Прокудин. Поделиться

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области постоянно находится под обстрелами российских войск, оккупировавших Херсонскую область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

К примеру, 18 сентября 2023 года россияне атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника, сбросив взрывчатку у автовокзала. Тогда пострадали четыре местных жителя.

А в ноябре прошлого года в результате российских обстрелов Берислава в Херсонской области погиб мужчина, которого россияне атаковали с беспилотника, когда он ехал на велосипеде. Женщина получила ранения.

Также 8 декабря российские террористы совершили против региона 62 обстрела. В общей сложности было выпущено 318 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, 41 снаряд попал по Херсону.

Террористы попали в:

жилищные кварталы населенных пунктов области;

Здание объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

В результате атаки был ранен.