Оккупанты РФ убили гражданского в Бериславе, сбросив взрывчатку с дрона

В Бериславе Херсонской области россияне с дрона сбросили взрывчатку на мотоциклиста 22 января. Он погиб.
Российская армия продолжает убивать гражданских
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в Бериславе россияне с дрона сбросили взрывной предмет на местного жителя.
По словам главы ОВА, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, ехавший по улице на мотоцикле.
Обстрелы Берислава Херсонской области
Берислав Херсонской области постоянно находится под обстрелами российских войск, оккупировавших Херсонскую область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
К примеру, 18 сентября 2023 года россияне атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника, сбросив взрывчатку у автовокзала. Тогда пострадали четыре местных жителя.
А в ноябре прошлого года в результате российских обстрелов Берислава в Херсонской области погиб мужчина, которого россияне атаковали с беспилотника, когда он ехал на велосипеде. Женщина получила ранения.
Также 8 декабря российские террористы совершили против региона 62 обстрела. В общей сложности было выпущено 318 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, 41 снаряд попал по Херсону.
Террористы попали в:
жилищные кварталы населенных пунктов области;
Здание объекта критической инфраструктуры в Херсоне.
В результате атаки был ранен.
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