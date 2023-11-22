Российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на машину "скорой" в Бериславе

Подразделения армии РФ в Херсонской области дронами сбрасывают тротил и гранаты на гражданские объекты и мирных жителей. На этот раз поврежден автомобиль "скорой" в Бериславе.

Армия РФ атакует медиков

Российские военные сбросили взрывчатку на автомобиль скорой помощи с беспилотника. К счастью, медики не пострадали.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.

Россияне ударили из беспилотника по машине "скорой", - говорится в сообщении. Поделиться

Как отметили в ОВА, это произошло 21 ноября на выезде из города Берислав, когда врачи возвращались с вызова.

Чудом медики не пострадали, – добавили в администрации. Поделиться

Обстрелы бригад "скорой" в Херсонской области

Российские войска постоянно обстреливают автомобили скорой помощи в Украине. Часто подобные случаи происходят в Херсонской области.

К примеру, российские оккупанты обстреляли машину "скорой" в Николаевке Бериславского района 18 сентября.

В частности, даже в самом Бериславе это не первый случай. 7 апреля российские военные обстреляли карету скорой помощи в Бериславе, в результате чего пострадали два фельдшера.