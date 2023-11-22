Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на машину "швидкої" у Бериславі

Підрозділи армії РФ на Херсонщині дронами скидають тротіл та гранати на цивільні об'єкти та мирних жителів. Цього разу пошкоджено авто “швидкої” у Бериславі.
Армія РФ атакує медиків
Російські військові скинули вибухівку на автомобіль “швидкої допомоги” з безпілотника. На щастя, медики не постраждали.
Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.
Як зазначили в ОВА, це сталося 21 листопада на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику.
Обстріли бригад “швидкої” на Херсонщині
Російські війська постійно обстрілюють автомобілі “швидкої допомоги” в Україні. Часто подібні випадки трапляються в Херсонській області.
Наприклад, російські окупанти обстріляли машину "швидкої" у Миколаївці Бериславського району 18 вересня.
Зокрема, навіть у самому Бериславі це не перший випадок. 7 квітня російські військові обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі, внаслідок чого постраждали два фельдшери.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-