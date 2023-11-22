Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на машину "швидкої" у Бериславі
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на машину "швидкої" у Бериславі

Херсонська ОВА
"Швидка"

Підрозділи армії РФ на Херсонщині дронами скидають тротіл та гранати на цивільні об'єкти та мирних жителів. Цього разу пошкоджено авто “швидкої” у Бериславі.

Армія РФ атакує медиків

Російські військові скинули вибухівку на автомобіль “швидкої допомоги” з безпілотника. На щастя, медики не постраждали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

Росіяни вдарили з безпілотника по автівці "швидкої, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, це сталося 21 листопада на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику.

Дивом медики не постраждали, – додали в адміністрації.

Обстріли бригад “швидкої” на Херсонщині

Російські війська постійно обстрілюють автомобілі “швидкої допомоги” в Україні. Часто подібні випадки трапляються в Херсонській області.

Наприклад, російські окупанти обстріляли машину "швидкої" у Миколаївці Бериславського району 18 вересня.

Зокрема, навіть у самому Бериславі це не перший випадок. 7 квітня російські військові обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі, внаслідок чого постраждали два фельдшери.

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