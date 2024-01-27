Армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотников на Берислав Херсонской области. Есть погибший

Утром 27 января российские войска с дрона сбросили взрывчатку на жителей Берислава Херсонской области. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Войска РФ атаковали Берислав
Начальник ОВА Александр Прокудин сообщил, что российская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб мужчина.
Обстрелы Украины за 26-27 января
27 января в результате вражеских обстрелов Донетчины погибли 2 человека. 60-летняя женщина погибла в Красногоровке, а еще один человек погиб в результате обстрела Серебрянки. Из-за ракетного удара по Новогродовке ранен ребенок.
За минувшие сутки россияне ранили 2 жителей Донбасса.
Харьковская область. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов. Раненый полицейский.
Херсон. За минувшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 340 снарядов с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Один человек ранен.
Запорожская область. Под ударом россиян – 19 городов и сел. Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших.
Сумы. Утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинского общества в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.
Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.
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