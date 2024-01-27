Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є поранений

Армія РФ вдарила по Тягинці на Херсонщині. Є поранений.
Армія РФ обстріляла Херсонщину
Як зазначається, внаслідок обстрілу травм зазнав 66-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.
Втрати Росії на війні в Україні
Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 381 тис окупантів.
При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.
Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тис російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тис офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.
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