Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є поранений

Херсонська ОВА
обстріл

Армія РФ вдарила по Тягинці на Херсонщині. Є поранений. 

Армія РФ обстріляла Херсонщину

Як зазначається, внаслідок обстрілу травм зазнав 66-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

Втрати Росії на війні в Україні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 381 тис окупантів.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тис російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тис офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

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