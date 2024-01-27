ЗСУ дронами підбили два танки РФ на Херсонщині — відео

Українські захисники підбили два російських танки у Херсонській області. Військові використали FPV-дрони.

Прикордонники з дронів поцілили по російським танкам на Херсонщині

Сили оборони України разом з бійцями Держприкордонслужби вдарили з дронів по танкам армії РФ на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

На відео зафіксована бойова робота українських воїнів. Захисникам вдалося виявити та атакувати два російські танки.

На опублікованих кадрах помітно, що FPV-дрони українських захисників влучно цілять по ворожій техніці. Після цього танки спалахнули.

Два танки знищили прикордонники спільно з Силами оборони на Херсонщині, – йдеться у повідомленні прикордонників. Поширити

Втрати Росії на війні в Україні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 381 тис окупантів.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тис російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тис офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.