ЗСУ дронами підбили два танки РФ на Херсонщині — відео

Українські захисники підбили два російських танки у Херсонській області. Військові використали FPV-дрони.
Прикордонники з дронів поцілили по російським танкам на Херсонщині
Сили оборони України разом з бійцями Держприкордонслужби вдарили з дронів по танкам армії РФ на Херсонському напрямку.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
На відео зафіксована бойова робота українських воїнів. Захисникам вдалося виявити та атакувати два російські танки.
На опублікованих кадрах помітно, що FPV-дрони українських захисників влучно цілять по ворожій техніці. Після цього танки спалахнули.
Втрати Росії на війні в Україні
Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 381 тис окупантів.
При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.
Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тис російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тис офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.
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