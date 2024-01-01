Несуть не лише вибухівку. Морські дрони СБУ можуть стріляти — відео

Морські дрони СБУ під назвою Sea Baby можуть не тільки нести вибухівку. Вони ще й здатні стріляти ракетами.

Розкрита нова функція морських дронів

Морські дрони від СБУ не лише несуть вибухівку, а ще й стріляють. Служба показала відео застосування такого дрону.

Наразі СБУ використовує два дрони власного виробництва. Перший - Sea Baby. Він не тільки несе 850 кг заряду, оснащений зв‘язком, вартістю 300 тисяч доларів, але й має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогу. Другий - "Мамай" - дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що в серпні голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що морські дрони - це унікальна розробка спецслужби. Саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG".

А також під ударом цих дронів опинилися кораблі "Самум" та "Павел Державин", Крім того, вони завдали пошкоджень великому військовому буксиру ворога "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".

Також в Службі безпеки України нещодавно повідомили, що мають на озброєнні ще один морський дрон, який допомагає проводити операції в Чорному морі. Назва його - "Мамай".